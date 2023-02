Batteria moto al Piombo-acido vs Litio: cosa cambia?

Quando arriva il momento di cambiare la batteria moto, può essere una buona occasione per passare dalla batteria al Piombo-acido a quella al Litio. In questo articolo facciamo chiarezza sulle differenze tra i tipi di batterie moto più diffusi, con pro e contro, quanto costa una batteria moto al Litio rispetto a quella al Piombo tra le batterie moto in vendita su eBay e quando è necessario il parere del meccanico sull’upgrade batteria moto.

BATTERIA MOTO DA PIOMBO-ACIDO A LITIO: QUANDO SI PUÒ CAMBIARE

Prima di entrare nel vivo di questo approfondimento sulle batterie moto al Piombo-Acido vs Litio e quali sono le migliori, partiamo dalle basi. Se non siete sicuri del passaggio a una batteria al Litio, di norma è preferibile seguire le indicazioni del Costruttore riguardo al tipo e alle caratteristiche della batteria di avviamento sul libretto di uso e manutenzione, che quasi sicuramente sarà uguale a quella di primo equipaggiamento. Se invece la curiosità di passare a una batteria al Litio è forte, è fondamentale che il sistema di ricarica della moto sia adeguato ed efficiente. In particolare:

la tensione di ricarica deve essere stabile a tutti i regimi di funzionamento del motore;

deve essere a tutti i regimi di funzionamento del motore; per moto d’epoca e meno recenti verificare l’efficienza del generatore/regolatore di tensione;

di tensione; preferire le batterie moto al Litio con circuito integrato di bilanciamento della carica tra le celle e BMS (Battery Management System).

BATTERIA MOTO AL LITIO: PRO E CONTRO

Perché montare una batteria moto al Litio (LiFePO4) al posto di quella tradizionale? Un’impellente necessità non esiste, a meno che si tratti di una moto da pista dove il peso conta molto. Infatti uno dei vantaggi indiscutibili delle batterie moto al litio è che sono più leggere fino al 60% rispetto a quelle al Piombo-Acido. Di contro hanno un costo maggiore ripagato dalla promessa di una durata più lunga e migliori performance di ricarica.

Pro di una batteria moto al Litio:

corrente di spunto circa +20%;

circa +20%; peso fino -60%;

fino -60%; tempi di ricarica ridotti, in pochi minuti possono raggiungere il 90% in base alla tipologia;

ridotti, in pochi minuti possono raggiungere il 90% in base alla tipologia; lenta auto-scarica ;

; durata , fino al triplo se l’upgrade è compatibile con le caratteristiche della moto;

, fino al triplo se l’upgrade è compatibile con le caratteristiche della moto; tester livello di carica integrato.

Contro di una batteria moto al Litio:

costo , in media fino al +100% di una batteria moto equivalente o allineato al prezzo di una batteria moto originale al Piombo Acido;

, in media fino al +100% di una batteria moto equivalente o allineato al prezzo di una batteria moto originale al Piombo Acido; compatibilità non sempre scontata con le moto meno recenti.

Ecco alcuni esempi di batterie moto al Litio tra quelle offerte a prezzi scontati dai migliori venditori partner di eBay delle marche più note. Ti ricordiamo comunque che puoi trovare moltissimi altri prodotti ugualmente validi nella categoria batterie moto di eBay:

Batteria Moto Litio Magneti Marelli Mm-Ion con BMS 12 V 5 Ah – eBay;

Batteria moto Litio Lion Exide ELTZ5S 12V 2,4 Ah – eBay;

Batteria Moto Litio LiFePO4 Motobat 12V 2,2 Ah – eBay;

Batteria Moto Al Litio LiFePO4 Racer YTX18L 12V – eBay.

BATTERIA MOTO AL PIOMBO-ACIDO LIBERO O GEL: COSA CAMBIA

La scelta della batteria al Piombo-Acido non è sempre facile e il rischio di commettere errori è molto alto se si sottovalutano alcuni aspetti. Ad esempio:

le indicazioni del libretto di uso e manutenzione sulle dimensioni e le caratteristiche elettriche (corrente di spunto in A – Capacità nominale Ah);

(corrente di spunto in A – Capacità nominale Ah); il montaggio della batteria in piano o in posizione inclinata, da cui dipende la scelta tra batteria al Piombo-Acido Libero (le tipiche batterie con elettrolita da aggiungere all’attivazione, da un costo più basso) e Piombo Acido GEL di tipo AGM (l’elettrolita è contenuto in un gel più stabile che permette installazioni inclinate senza compromettere l’efficienza della batteria, da un costo più alto). Montare una batteria al Piombo-Acido Libero al posto di una batteria al Piombo AGM in GEL è sbagliato perché gli elementi della batteria resteranno scoperti a lungo a causa del montaggio inclinato, deteriorandosi precocemente.

Ecco alcuni esempi di batterie moto al Piombo-Acido Libero e AGM al Gel tra quelle offerte a prezzi scontati dai migliori venditori partner di eBay delle marche più note. Ti ricordiamo comunque che puoi trovare moltissimi altri prodotti ugualmente validi nella categoria batterie moto di eBay:

Batteria Moto Unibat AGM al Gel CTZ14S-FA 12 V 11 Ah – eBay;

Batteria Moto Exide al Piombo Acido Libero ET9B-BS 12 V 8 Ah – eBay;

Batteria Moto Unibat al Piombo Acido Libero CT12A-BS 12 V 10 Ah – eBay;

Batteria Moto Yuasa al Piombo Acido Libero YTX9-BS 12 V 8 Ah – eBay.