Ducati Checkup Inverno: sconto sui ricambi fino a marzo 2023

Ducati ha attivato la promozione Seasonal Check-Up: tagliandi di manutenzione ordinaria e straordinaria con lo sconto del 20% sui ricambi originali

L’inverno è per i motociclisti stagionali il periodo in cui l’amata 2 ruote riposa in garage protetta dal freddo e dalla pioggia. Poi ci sono anche gli irriducibili delle due ruote, chi in sella ci va tutto l’anno. Oltre ai nostri consigli per proteggere la moto in inverno, a chi non attende la primavera per fare una corretta manutenzione moto, Ducati ha riservato la campagna di sconti Ducati Seasonal Check-Up. Ecco come funziona lo sconto sulla manutenzione ordinaria e straordinaria.

DUCATI CHECKUP INVERNO: COME FUNZIONA LO SCONTO SUI RICAMBI

La campagna promozionale Ducati Seasonal Check-Up è valida dal 9 gennaio al 9 marzo 2023 a cui possono aderire i proprietari di moto Ducati presso tutti i Concessionari, Service e Point Ducati aderenti. L’iniziativa però è riservata a tutte le moto immatricolate dal 1° gennaio 2010 in poi. Per essere certi che la vostra officina Ducati di riferimento aderisca all’iniziativa è consigliabile contattarla in anticipo. I vantaggi offerti dalla promozione Ducati Seasonal Check-Up consistono in uno sconto del 20% applicato su tutti i ricambi moto Ducati originali. A proposito, sapete quante ore di manodopera fatturano ogni anno concessionarie e reti autorizzate? Ne parliamo qui.

ASSISTENZA STRADALE IN EUROPA PER 1 ANNO CON DUCATI SEASONAL CHECK-UP

Nel dettaglio, il regolamento della promozione Ducati Seasonal Check-Up prevede la possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria usufruendo dello sconto del 20% sui ricambi originali. Inoltre è offerto anche un anno di assistenza stradale ACI-Global valida in tutta Europa. Il servizio è erogato con il supporto della rete di assistenza Ducati attraverso i Service ed i Point aderenti ed è soggetta a un numero limitato di adesioni disponibili.

RICAMBI DUCATI CON LO SCONTO DEL 20%

Per fare qualche esempio dei ricambi originali Ducati con lo sconto del 20% nella promozione Ducati Seasonal Check-Up, per la manutenzione ordinaria:

– filtro olio;

– filtro aria;

– candele;

– cinghie di distribuzione:

– olio forcella:

– olio freni;

Per la manutenzione straordinaria Ducati, invece lo sconto è applicato ai seguenti ricambi:

– pastiglie freno;

– dischi freno;

– kit trasmissione finale;

– paraoli forcella;

– serie dischi frizione.