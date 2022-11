Accessori moto: prezzi in aumento del 49%, ma online si risparmia

Tegola sugli accessori moto: prezzi in aumento del 49% nell'ultimo anno, ma acquistando online si risparmia. Bisogna solo aspettare il momento giusto

I dati delle immatricolazioni in Italia di ciclomotori, scooter e moto del mese di ottobre 2022 hanno registrato un incremento di 21.802 veicoli, pari a una crescita del +26% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Numeri estremamente incoraggianti proprio a ridosso di EICMA 2022, il salone di riferimento del settore delle due ruote, confermati dal grande aumento d’interesse per gli accessori moto, nonostante il forte aumento dei prezzi.

ACCESSORI MOTO: INTERESSE DEL PUBBLICO AUMENTATO IN UN ANNO DEL +89%

Partiamo dall’analisi dell’interesse del pubblico per i prodotti moto. Secondo un’indagine del comparatore Idealo, i dati sulle intenzioni di acquisto per la macrocategoria relativa all’equipaggiamento moto, relativi al periodo da novembre 2021 a ottobre 2022, hanno visto un calo del -20% rispetto all’anno prima. Tuttavia l’interesse online degli italiani per i soli accessori moto ha comunque fatto un balzo in avanti, con un incremento del +89%. Buoni risultati anche per gli antifurti per moto, +11% rispetto allo scorso anno, e per i prodotti legati alla cura della moto, +10%. Ecco i dati completi (parliamo sempre di ‘intenzioni di acquisto’ calcolati sul portale italiano del comparatore):

Accessori moto (+89,3%)

Protezioni sportive (+11,8%)

Antifurti per moto (+10,5%)

Cura della moto (+9,6%)

Occhiali da moto (+7,2%)

Pneumatici per moto (+1,4%)

Guanti moto (-28,3%)

Stivali moto (-28,0%)

Visiere per caschi (-19,8%)

Caschi moto (-19,1%)

Interfono caschi (-19,1%)

Tute moto (-9,9%)

Bauletti per moto (-9,2%).

Per quanto riguarda invece i prodotti più cercati online nell’ultimo anno, ci sono in testa i caschi moto (42%) davanti a pneumatici per moto (18%), giacche e stivali per moto (13% e 8%) e infine i bauletti (5%).

ACCESSORI MOTO: PURTROPPO AUMENTATI ANCHE I PREZZI, +49%

Le cattive notizie giungono però dai prezzi visto che l’inflazione non ha risparmiato proprio il comparto degli accessori moto, che sono arrivati a costare anche il 49% in più rispetto al 2021. Di seguito la classifica degli aumenti di prezzo più eclatanti:

Accessori moto (+48,9%)

Bauletti per moto (+19,7%)

Batterie per moto (+14,8%)

Maglie da motocross (+14,6%)

Pneumatici per moto (+7,0%)

Scarichi moto (+4,8%)

Intimo tecnico da moto (+4,2%)

Garage moto (+3,4%)

Cura della moto (+3,1%)

Visiere per caschi (+2,2%).

ACCESSORI E PRODOTTI MOTO IN GENERE: ONLINE SI RISPARMIA

A fronte però di un aumento generalizzato dei prezzi, il risparmio medio ottenibile acquistando nei mesi più convenienti e con maggiori sconti ha raggiunto quasi il 9%. Per alcuni prodotti il risparmio è stato di oltre il 20%, come per le maglie da motocross (-23%) e in molti casi superiori al 10%, così è stato per gli accessori moto (-15%), i bauletti (-14%) e i prodotti per la cura della moto (-13%). Dunque acquistare online gli accessori e l’equipaggiamento per scooter e moto conviene (così da limitare gli effetti dell’inflazione), a patto di riuscire a cogliere le migliori offerte e sfruttando la fluttuazione dei prezzi.

Infine una curiosità: a inizio novembre 2022 il tipo di casco più popolare online è quello integrale, seguito da quello modulare e da quello per scooter. Per gli pneumatici, invece, i più desiderati sono quelli Gran Turismo, seguono gli sportivi e al terzo posto gli Enduro.