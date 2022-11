Black Friday 2022: le offerte imperdibili per moto su eBay

Al via le offerte imperdibili Black Friday e Cyber Monday 2022 di eBay: ecco come funziona il Coupon e su quali prodotti e accessori moto

Black Friday e Cyber Monday 2022 sono le occasioni ideali dell’anno per regalarsi e regalare, ad esempio, un casco, una giacca tecnica, un airbag moto. Inutile dire che l’occasione è ghiotta per i motociclisti e per chi ha bisogno di idee per un regalo a un motociclista. Inoltre, con i Cyber edays di eBay ci sono migliaia di prodotti in offerta in svariate categorie non strettamente legate al mondo dei motori. Se invece siete a caccia di sconti su abbigliamento moto, accessori, ricambi e molto altro, ecco alcuni consigli per sfruttare al massimo lo sconto eBay Black Friday e Cyber Monday 2022.

COUPON EBAY BLACK FRIDAY – CYBER MONDAY 2022: COME FUNZIONA

Il coupon eBay è valido per tutto il periodo del Black Friday e del Cyber Monday 2022, quindi è possibile utilizzarlo per più acquisti durante e anche dopo la più pazza settimana di sconti online. Proprio per questo motivo è importante sapere come utilizzare correttamente gli sconti eBay per ottenere il massimo risparmio e non perdere l’occasione di comprare in anticipo i regali di Natale, rispettando alcune condizioni che riportiamo di seguito:

– codice da utilizzare al momento dell’acquisto su eBay visibile qui ;

– valore coupon: 15%;

– sconto massimo per ogni utilizzo: 50 €;

– numero utilizzi massimo per ogni utente: 3;

– spesa minima richiesta per ogni acquisto: 15 €;

– sconto massimo totale per ogni utente registrato su eBay: 150 €;

– inizio promozione: 18 novembre 2022 ore 9:00;

– fine promozione: 4 dicembre 2022 ore 23:59.

Per riscattare il coupon sconto eBay basta seguire questi passaggi in fase di acquisto:

– aggiungi nel carrello uno o più prodotti tra le categorie idonee;

– prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto;

– paga con PayPal, Carta di Credito o Debito.

BLACK FRIDAY E CYBER MONDAY 2022: LE OFFERTE MOTO E SCOOTER SU EBAY

Le offerte eBay del Black Friday e Cyber Monday 2022 sono il modo migliore per acquistare con lo sconto moltissimi prodotti e accessori per moto utili. Ecco alcune categorie di prodotti per la sicurezza di guida, la pulizia e manutenzione moto, i viaggi e tanto altro:

– abbigliamento tecnico, protezioni e caschi per moto su eBay;

– ricambi per moto su eBay;

– accessori per moto su eBay;

– ricambi e accessori per scooter su eBay;

– ricambi per moto d’epoca su eBay.

OFFERTE EBAY PER BLACK FRIDAY E CYBER MONDAY 2022: IDEE REGALO

Le offerte eBay per Black Friday e Cyber Monday 2022 sono valide fino a dicembre, ma i prodotti saranno disponibili fino ad esaurimento scorte. Inoltre per sfruttare al massimo lo sconto del 15% si può puntare all’acquisto di accessori moto e abbigliamento protettivo che durante l’anno dà la precedenza ad altre spese. Di seguito abbiamo riportato alcuni esempi per aiutarvi in un’esperienza di acquisto più facile e veloce, ma rispettando le condizioni del Coupon eBay potete sfruttare lo sconto per qualsiasi acquisto desiderate.

– tuta in pelle per moto Dainese Assen – eBay;

– giacca moto Dainese Avro D2 con imbottitura estraibile – eBay;

– casco moto integrale Airoh Gp 550 S – eBay;

– guanti termici da moto e scooter elasticizzati Tucano Urbano – eBay;

– maglia sottotuta Tucano Urbano Polo Nord Lady 672 elasticizzata per moto e scooter – eBay;

– coprigambe coperta termica Tucano Urbano r194x – eBay;

– carica batteria e mantenitore BC 3500 evo per moto e scooter – eBay;

– zaino tecnico moto Acerbis H2O Drink Backpack – eBay;

– bauletto Givi b360nt2 tech 36 lt monolock con piastra e kit universale – eBay;