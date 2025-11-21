Black Friday 2025: le migliori offerte moto e accessori

La febbre del Black Friday ha contagiato anche il mondo delle due ruote con offerte e sconti sull’acquisto di moto e accessori. Quest’anno le tradizionali promozioni di novembre riguardano numerosi marchi del panorama motociclistico con particolare attenzione verso i modelli più recenti, che vengono proposti a condizioni molto interessanti ma solo per un periodo limitato di tempo. Scopriamo le migliori offerte moto e accessori del Black Friday 2025.

OFFERTE MOTO E ACCESSORI NELLA SETTIMANA DEL BLACK FRIDAY DI AMAZON

Fino al 1° dicembre 2025 grazie alle offerte della Settimana del Black Friday di Amazon si possono fare ottimi affari su una quantità impressionante di accessori e ricambi per moto e scooter. Ecco qualche esempio:

























OFFERTE APRILIA BLACK FRIDAY 2025

Per tutto il mese di novembre con l’offerta Back in Black Friday c’è il 20% di sconto, presso la rete Aprilia ufficiale aderente all’iniziativa o sull’e-store ufficiale, su una selezione di accessori rider e veicolo. In più, sconti e agevolazioni sull’acquisto di gamma V4, Tuareg 660, Tuono 660 Factory, RS 660, RS 457, SR GT, Tuono 457 e gamma 125.

OFFERTE MOTO GUZZI BLACK FRIDAY 2025

Fino al 30 novembre 2024 con l’offerta Back in Black Friday c’è il 20% di sconto, presso la rete Moto Guzzi ufficiale aderente all’iniziativa o sull’e-store ufficiale, su una selezione di accessori rider e veicolo. In più sconti e agevolazioni sull’acquisto di V7, V85, V100 Mandello e Stelvio.

OFFERTE PIAGGIO BLACK FRIDAY 2025

Dal 1° al 30 novembre 2025 con l’offerta Back in Black Friday c’è il 20% di sconto, presso la rete Piaggio ufficiale aderente all’iniziativa o sull’e-store ufficiale, su una selezione di accessori rider. In più sconti e agevolazioni sull’acquisto degli scooter Beverly, Medley, Liberty 125/150 e Mp3.

OFFERTE VESPA BLACK FRIDAY 2025

Per l’intero mese di novembre con l’offerta Back in Black Friday ci sono agevolazioni e vantaggi, presso la rete Vespa ufficiale aderente all’iniziativa, sull’acquisto degli scooter Primavera, Sprint e GTS.

OFFERTE MOTO BLACK FRIDAY 2025 SU MEDIAWORLD

In occasione del Black Friday 2025 MediaWorld prosegue con le promozioni speciali fino a lunedì 1 dicembre, mentre successivamente partiranno le offerte del Cyber Monday. Gli interessati possono acquistare con lo sconto anche diversi prodotti che riguardano la mobilità elettrica come monopattini e bici elettriche con i relativi accessori, hoverboard e utensili per la manutenzione. Disponibili anche autoradio, navigatori satellitari e auricolari bluetooth. Maggiori informazioni qui.

BLACK WEEK 2025: OFFERTE ACCESSORI MOTO

Sull’e-commerce Motocard.com la settimana del Black Friday 2025 è all’insegna delle offerte per l’acquisto di caschi da moto, guanti, giacche, stivali, pantaloni, tute da circuito e merchandising della MotoGP, con sconti fino all’80%. Poi arriveranno anche le offerte del Cyber Monday che prevedono spese di spedizione gratis per gli invii in Italia e in tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea per gli ordini d’acquisto a partire da 59 euro. Maggiori informazioni qui sulla Black Week 2025.

Provvederemo ad aggiungere eventuali nuove offerte moto Black Friday e Cyber Monday 2025 non appena saranno disponibili.