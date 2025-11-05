Offerte moto e scooter: le promozioni di novembre 2025

Ci avviciniamo alla fine dell’anno ma il clima ‘insolitamente’ mite consente ancora di girare in moto, sia nei tragitti urbani che fuori città per viaggi e brevi gite fuori porta. Potrebbe dunque rivelarsi il momento giusto per acquistare un nuovo mezzo approfittando delle offerte su moto e scooter di novembre 2025. I principali marchi motociclistici propongono infatti sconti, finanziamenti a tasso agevolato e promozioni su una vasta gamma di veicoli a due ruote e sugli accessori moto, per andare incontro a ogni esigenza e budget. Sono inoltre terminati gli incentivi statali per le moto.

OFFERTE APRILIA NOVEMBRE 2025

Fino al 30 novembre 2025 la promozione Back in Black Friday di Aprilia consente di ottenere sconti e agevolazioni:

gamma V4 con vantaggi fino a 2.000 euro;

con vantaggi fino a 2.000 euro; Aprilia Tuareg 660 con 750 euro di vantaggi e valigie laterali Urban comprese nel prezzo;

con 750 euro di vantaggi e valigie laterali Urban comprese nel prezzo; Aprilia Tuono 660 Factory con 500 euro di vantaggi e finanziamento agevolato;

con 500 euro di vantaggi e finanziamento agevolato; Aprilia RS 660 con 500 euro di vantaggi e finanziamento agevolato;

con 500 euro di vantaggi e finanziamento agevolato; Aprilia RS 457 con 300 euro di vantaggi e finanziamento agevolato;

con 300 euro di vantaggi e finanziamento agevolato; Aprilia Tuono 457 con 300 euro di contributo patente e finanziamento agevolato;

con 300 euro di contributo patente e finanziamento agevolato; Aprilia RS 125, Tuono 125, SX 125 e RX 125 con 300 euro di vantaggi;

con 300 euro di vantaggi; Aprilia SR GT a partire da 3.299 euro senza anticipo;

a partire da 3.299 euro senza anticipo; 4 anni di garanzia sulla gamma scooter Aprilia

sulla gamma scooter Aprilia 20% di sconto sugli accessori rider.

I vantaggi possono prevedere uno sconto sull’acquisto di accessori, un abbuono delle spese di immatricolazione, l’assicurazione compresa nel prezzo consigliato del veicolo o un contributo sul prezzo consigliato del veicolo, anche in combinazione tra loro.

OFFERTE BMW MOTORRAD NOVEMBRE 2025

Tante promozioni attive su moto, servizi o accessori BMW Motorrad:

fino al 31/12/2025, con l’offerta BMW Orange Season ci sono promozioni dedicate a molti modelli della gamma: F 800 GS, F 900 GS, F 900 GS Adventure, R 1300 GS, R 1300 GS Adventure, R 12, R 12 nineT, CE 04, CE 02, C 400 X e C 400 GT;

ci sono promozioni dedicate a molti modelli della gamma: F 800 GS, F 900 GS, F 900 GS Adventure, R 1300 GS, R 1300 GS Adventure, R 12, R 12 nineT, CE 04, CE 02, C 400 X e C 400 GT; con la promozione Usato BMW Timeless , valida fino al 30/11/2025, ci sono tanti vantaggi riservati alle moto usate del marchio in concessionaria;

, valida fino al 30/11/2025, ci sono tanti vantaggi riservati alle moto usate del marchio in concessionaria; Service Season è il pacchetto di manutenzione che prevede controlli gratuiti, pneumatici per moto o scooter a condizioni vantaggiose e il 25% di sconto su ricambi e accessori (escluso il cambio olio, per il quale è dedicato il pacchetto Oil Inclusive 3 anni / 30.000 km);

è il pacchetto di manutenzione che prevede controlli gratuiti, pneumatici per moto o scooter a condizioni vantaggiose e il 25% di sconto su ricambi e accessori (escluso il cambio olio, per il quale è dedicato il pacchetto Oil Inclusive 3 anni / 30.000 km); infine sempre attive le proposte di BMW Financial Services Fit2Ride e il leasing operativo Why-Buy.

OFFERTE DUCATI NOVEMBRE 2025

Su tutte le nuove moto della gamma Ducati è disponibile l’offerta finanziaria Ducati Bike Value che permette di scegliere di tenere la moto dopo 3 anni versando un anticipo o permutando l’usato. Dopo 23 o 35 rate mensili, infatti, puoi scegliere se:

pagare la rata finale, anche rifinanziandola, e tenere la moto;

non pagare la rata finale e restituire la moto;

non pagare la rata finale, restituire la moto e acquistarne un’altra.

Il valore futuro garantito è calcolato sul prezzo di listino chiavi in mano e varia in base alla durata scelta e al modello. La durata scelta del finanziamento è di 24 o 36 mesi con fasce di chilometraggio diverse per ogni modello.

OFFERTE HONDA MOTO NOVEMBRE 2025

Tante offerte dedicate agli appassionati di moto Honda interessati all’acquisto di un nuovo modello della casa giapponese. Tutte le promozioni sono valide fino al 31 dicembre 2025;

CB125R : paghi subito 2.695 euro e dopo 24 mesi puoi decidere se restituire la moto, sostituirla o tenerla pagando la maxirata finale da 2.545 euro. Offerta valida fino al 31 dicembre 2025. Offerte simili su NX500, CB500 Hornet e CBR500R, ma in questo caso solo fino al 30/11/2025.

: paghi subito 2.695 euro e dopo 24 mesi puoi decidere se restituire la moto, sostituirla o tenerla pagando la maxirata finale da 2.545 euro. Offerta valida fino al 31 dicembre 2025. Offerte simili su NX500, CB500 Hornet e CBR500R, ma in questo caso solo fino al 30/11/2025. NX500 con allestimento Urban dal valore di 1.200 euro incluso nel prezzo;

con allestimento Urban dal valore di 1.200 euro incluso nel prezzo; ADV 350 e Forza 350 proposte con finanziamento senza interessi in 48 rate rispettivamente da 78,86 e 68,96 euro al mese con anticipo (TAN 0,00% TAEG 4,28% e 4,91%);

e proposte con finanziamento senza interessi in 48 rate rispettivamente da 78,86 e 68,96 euro al mese con anticipo (TAN 0,00% TAEG 4,28% e 4,91%); SH125i Vetro o 150i Vetro proposte con finanziamento senza interessi (TAN 0,00%; TAEG 6,83%) che prevede un anticipo e 24 rate da 131,25 euro al mese;

o proposte con finanziamento senza interessi (TAN 0,00%; TAEG 6,83%) che prevede un anticipo e 24 rate da 131,25 euro al mese; SH350i proposto con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%; TAEG 6,40%) che prevede un anticipo e 36 rate da 107,39 euro al mese;

proposto con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%; TAEG 6,40%) che prevede un anticipo e 36 rate da 107,39 euro al mese; SH125i o 150i proposte con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%, TAEG 8,79%) che prevede un anticipo e 36 rate da 70,16 euro al mese;

o proposte con finanziamento Tasso Easy (TAN 1,99%, TAEG 8,79%) che prevede un anticipo e 36 rate da 70,16 euro al mese; PCX 125 proposto in 36 rate da 58,34 euro con la Formula Easy (TAN fisso 3,99% TAEG 8,26%);

proposto in 36 rate da 58,34 euro con la Formula Easy (TAN fisso 3,99% TAEG 8,26%); SH Mode 125 proposto con finanziamento senza interessi in 24 rate da 68,75 euro al mese (TAN fisso 0,00%; TAEG max 13,54%);

proposto con finanziamento senza interessi in 24 rate da 68,75 euro al mese (TAN fisso 0,00%; TAEG max 13,54%); formula Easy Honda: possibilità di acquistare una nuova moto Hornet 500, NX500 o CBR500R a 99 euro al mese, con anticipo (TAN fisso 7,58%, TAEG 15,09%), oppure Hornet 750 o Transalp 750 o a 149 euro al mese con anticipo (TAN fisso 7,52%, TAEG 13,50%), e dopo un anno si è liberi di tenerla, restituirla o cambiarla con una cilindrata superiore continuando a pagare la stessa rata.

OFFERTE KAWASAKI NOVEMBRE 2025

Sono disponibili numerose offerte Kawasaki valide fino al 31 dicembre 2025:

Z900 M.Y. 2025 a partire da 9.190 euro;

a partire da 9.190 euro; W800 a partire da 9.160 euro;

a partire da 9.160 euro; Eliminator a partire da 5.690 euro;

a partire da 5.690 euro; Ninja ZX-4RR a partire da 9.090 euro;

a partire da 9.090 euro; Ninja 1100 con Kit Tourer in omaggio;

con Kit Tourer in omaggio; Z650RS a partire da 7.190 euro;

a partire da 7.190 euro; Z500 a partire da 5.490 euro;

a partire da 5.490 euro; Ninja 500 a partire da 5.990 euro;

a partire da 5.990 euro; Versys 650 a partire da 6.940 euro;

a partire da 6.940 euro; Z650 a partire da 6.490 euro;

a partire da 6.490 euro; Versys 1100 con Kit Tourer in omaggio;

con Kit Tourer in omaggio; Ninja ZX-4R a partire da 8.390 euro.

Inoltre, solo fino al 30 novembre 2025, è attiva la promozione valida sulla gamma Kawasaky M.Y. 25 per acquistare una moto a tasso zero e prima rata posticipata di 2 mesi.

OFFERTE KTM NOVEMBRE 2025

Take it Easy è la promozione di KTM grazie alla quale fino al 30/11/2025 è possibile acquistare i modelli della gamma Street ed Enduro versando subito il 50% del prezzo della moto, per poi saldarla dopo un anno. In pratica, trascorsi 11 mesi dall’acquisto si può scegliere se tenere la moto pagando una maxi-rata finale pari al Valore Futuro Garantito stabilito inizialmente, oppure restituirla o sostituirla con un nuovo modello.

Ma non solo: con l’offerta Nate per correre, stavolta fino al 31 dicembre 2025, una selezione di modelli MY24 e MY25 delle gamme Enduro, Motocross, Naked, Adventure e Sports Tourer sono disponibili con vantaggi fino a 4.000 euro.

Grazie all’altra promozione Interessi in Fumo, si possono acquistare tutti i modelli 125, 390 e 790 della gamma Street e i modelli 125 e 390 dei segmenti Naked, Supersport e Adventure con un interessante piano di finanziamento a tasso TAN 0% (fisso) e TAEG 6,27% (fisso) che prevede 36 rate da 97,23 euro ciascuna. Questa promo scade il 30/11/2025.

Infine, fino al 30/11 con la formula Divertimento Assicurato, a fronte dell’acquisto di un modello 125/390 Duke, RC 125/390, 390 Adventure/SW, 125/390 SMC R, 125/390 Enduro R, 390 Adventure R e Adventure X con un finanziamento KTM Finance, i concessionari ufficiali KTM offrono inclusi nel prezzo 12 mesi di copertura Furto e Incendio firmata UnipolSai per una durata di 12 mesi e il sistema di identificazione ottica basato sulla tecnologia QR Code di I.Car.

OFFERTE KYMKO NOVEMBRE 2025

Salvo esaurimento scorte, Kymco estende fino al 30 novembre 2025 la promozione Vivi in Libertà riservata a una selezione Full Extended di modelli:

Agility S 125 da 2.490 a 2.390 euro

da 2.490 a 2.390 euro Agility 300 (Senza Noodoe) da 4.990 a 4.590 euro

da 4.990 a 4.590 euro AK 550 ETS da 10.990 a 9.990 euro

da 10.990 a 9.990 euro Dink 125 Flat da 3.590 a 3.390 euro

da 3.590 a 3.390 euro Dink 125 Tunnel da 3.590 a 3.390 euro

da 3.590 a 3.390 euro Dink 150 Flat da 4.190 a 3.990 euro

da 4.190 a 3.990 euro Dink 150 R Tunnel da 4.190 a 3.990 euro

da 4.190 a 3.990 euro DTX 360 300 da 5.390 a 4.890 euro

da 5.390 a 4.890 euro DTX 360 350 TCS da 5.790 a 5.490 euro

da 5.790 a 5.490 euro KRV 200 da 4.890 a 4.290 euro

da 4.890 a 4.290 euro People One 125 da 2.790 a 2.590 euro

da 2.790 a 2.590 euro People S 125 ABS da 3.290 a 2.990 euro

da 3.290 a 2.990 euro People S 200 da 3.790 a 2.990 euro

da 3.790 a 2.990 euro X-Town City 300 da 4.890 a 4.490 euro.

OFFERTE MOTO GUZZI NOVEMBRE 2025

Per tutto il mese di novembre 2025 con l’offerta Back in Black Friday ci sono promozioni su V7 (da 8.499 euro e finanziamento agevolato), V100 Mandello (da 14.199 euro e finanziamento agevolato), V85 (da 11.249 euro e finanziamento agevolato) e Stelvio (da 14.999 euro e finanziamento agevolato), oltre al -20% su una selezione di accessori rider.

OFFERTE PIAGGIO NOVEMBRE 2025

Fino al 30 novembre 2025 la promozione Back in Black Friday di Piaggio consente di ottenere sconti e agevolazioni. Nello specifico:

Beverly da 5.099 euro, senza interessi e prima rata a marzo 2026;

da 5.099 euro, senza interessi e prima rata a marzo 2026; Medley con 400 euro di vantaggi, senza interessi e prima rata a marzo 2026;

con 400 euro di vantaggi, senza interessi e prima rata a marzo 2026; Liberty 125/150 cc con 300 euro di vantaggi, senza interessi e prima rata a marzo 2026;

con 300 euro di vantaggi, senza interessi e prima rata a marzo 2026; MP3 con vantaggi fino a 750 euro;

4 anni di garanzia sulla gamma Piaggio Euro 5+;

sulla gamma Piaggio Euro 5+; 20% di sconto sugli accessori rider;

sugli accessori rider; fino al 31/12, estrazione di un viaggio al mese a Parigi per 4 persone acquistando un nuovo scooter tra i modelli Liberty, Medley o Beverly, con la possibilità di vincere anche un casco Piaggio al giorno tra quelli messi in palio.

OFFERTE SUZUKI MOTO NOVEMBRE 2025

Disponibili tante offerte su diversi modelli Suzuki:

con la promozione Suzuki Smart Choice diversi modelli in vendita a un prezzo promozionale. Offerta valida fino al 31/12/2025;

diversi modelli in vendita a un prezzo promozionale. Offerta valida fino al 31/12/2025; sempre fino a fine dicembre 2025 si possono acquistare i modelli Euro 5 di V-Strom 1050DE/SE e GSX-S1000GX a un prezzo scontato;

di V-Strom 1050DE/SE e GSX-S1000GX a un prezzo scontato; infine grazie alla promozione Garanzia Suzuki 4U, Suzuki estende la garanzia fino a 4 anni su tutti i modelli della gamma. Valida per i motocicli con cilindrata superiore a 300 cc consegnati/immatricolati dall’1/12/2022 al 31/12/2025 e per i motocicli con cilindrata inferiore a 300 cc immatricolati/consegnati dall’1/12/2024 al 31/12/2025.

OFFERTE VESPA NOVEMBRE 2025

A novembre 2025 ci sono le promozioni Vespa che prevedono GTS chiavi in mano con rate da 126 euro al mese (Tan 5,99%, Taeg 8,24%), Primavera chiavi in mano con rate da 89 euro al mese (Tan 5,99%, Taeg 9,11%) e Sprint chiavi in mano con rate da 89 euro al mese (Tan 5,99%, Taeg 9,04%).

Inoltre 4 anni di garanzia sulla gamma Piaggio Euro 5+, mentre sulla gamma Vespa già immatricolata disponibile in concessionaria è possibile usufruire di proposte finanziarie dedicate come Dreamride Classic Zero, per acquistare una Vespa in 24 mesi con TAN 0,00%, oppure Dreamride Classic, la soluzione con durata fino a 36 mesi e TAN a 3,99%.

OFFERTE YAMAHA NOVEMBRE 2025

Queste le offerte Yamaha a novembre 2025:

tutti i modelli 2025 con finanziamento a tasso agevolato YOU EasyGO by Santander (TAN 2,99%) e prima rata a gennaio 2026;

con finanziamento a tasso agevolato YOU EasyGO by Santander (TAN 2,99%) e prima rata a gennaio 2026; nuova XSR900 GP da 149 euro al mese con finanziamento YOU EasyGo by Santander (TAN fisso 2,99%, TAEG fisso 5,17%) e 1.500 euro di vantaggi da scegliere tra supervalutazione dell’usato o accessori originali.

da 149 euro al mese con finanziamento YOU EasyGo by Santander (TAN fisso 2,99%, TAEG fisso 5,17%) e 1.500 euro di vantaggi da scegliere tra supervalutazione dell’usato o accessori originali. gamma 125cc: 400 euro di vantaggi e casco Connor Airoh in omaggio.

Inoltre soluzioni di finanziamento dedicate su tutti gli altri modelli Yamaha.

Trovi maggiori dettagli e altre offerte moto e scooter a novembre 2025 nei siti ufficiali delle varie case motociclistiche.