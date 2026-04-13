Assicurazione monopattini obbligatoria: tutte le risposte ai dubbi

A partire dal 16 maggio 2026 tutti i monopattini elettrici potranno circolare solo se muniti di targhino (qui spieghiamo come si richiede e quanto costa). L’introduzione del contrassegno identificativo renderà automaticamente effettiva anche l’altra novità in materia di monopattini introdotta con la parziale riforma del Codice della Strada, e cioè l’obbligo di dotarsi di un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Le due disposizioni sono infatti collegate, visto che l’assicurazione sarà associata al veicolo tramite il targhino. Scopriamo pertanto tutti gli aspetti che bisogna conoscere per assicurare correttamente un monopattino elettrico, come intestatari, coperture, massimali minimi obbligatori e diritto di rivalsa.

ASSICURAZIONE MONOPATTINI: INTESTATARI DELLA POLIZZA RCA

Possono richiedere il targhino (e quindi la polizza RCA a essa collegata) tutti i maggiorenni e anche i minori a partire dai 14 anni; nel caso degli under 18, la domanda deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’intestatario del monopattino tramite il targhino è quindi anche l’intestatario della polizza.

A questo proposito si precisa che la piattaforma monopattini del MIT, che serve a chiedere il rilascio del targhino, è interoperabile con la piattaforma delle coperture assicurative RC auto dell’ANIA: come anticipato, il contrassegno identificativo di ogni monopattino viene associato automaticamente dal sistema ai dati della relativa copertura assicurativa, consentendo alle Forze dell’ordine verifiche incrociate in tempo reale. Questo significa che la polizza RC auto del monopattino emessa da ciascuna compagnia di assicurazione deve essere “registrata” (dalla compagnia stessa) nella piattaforma ANIA, non semplicemente esistere su carta.

RC MONOPATTINO: COPERTURA DANNI

In caso di sinistro sono coperti solo i danni causati dal proprietario o da chiunque sia alla guida del monopattino? La risposta dipende dalle condizioni contrattuali di ciascuna polizza secondo la prassi attualmente in uso:

se il monopattino è condiviso tra più membri della famiglia , ad esempio genitori e figli maggiorenni, conviene valutare se la polizza RC auto contiene la clausola che copre tutti i conducenti o solo l’intestatario ;

, ad esempio genitori e figli maggiorenni, conviene valutare se la polizza RC auto contiene la clausola che copre ; altrimenti un incidente causato da un familiare, non indicato in polizza, potrebbe non essere coperto.

Vanno quindi attentamente visionate le condizioni di polizza prima della sottoscrizione della stessa.

ASSICURAZIONE MONOPATTINO: MASSIMALI E RIVALSA

Una polizza RCA per assicurare i monopattini elettrici garantisce il massimale minimo previsto dalla legge: 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per quelli alle cose. Questi valori corrispondono agli stessi minimi del Codice delle Assicurazioni già previsti per autoveicoli, moto e ciclomotori.

Un aspetto delicato riguarda invece i casi in cui l’assicurazione, pur esistente, prevede il diritto di rivalsa: questo può accadere quando il conducente viola gravemente le condizioni di polizza o le norme del Codice della Strada, come nel caso di guida in stato di ebbrezza o di uso del veicolo in modo non consentito. Per i monopattini è prudente verificare se la polizza prevede clausole di rivalsa anche in caso di guida senza casco (obbligatorio) o di trasporto non consentito di un passeggero.

La rivalsa si esercita verso il proprietario, o verso il conducente effettivo se diverso, in difetto di diverse previsioni contrattuali. La polizza può prevedere una clausola di rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia, che può essere richiesta all’atto della sottoscrizione della polizza.

LA RC FAMIGLIA È SUFFICIENTE?

Anche prima della nuova legge che ha introdotto l’assicurazione RCA obbligatoria per i monopattini elettrici, c’era già la possibilità di assicurare questi mezzi tramite polizze multirischio come la RC Famiglia (o RC Capofamiglia).

Tuttavia, è bene precisarlo, queste coperture potrebbero non bastare perché spesso escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo di assicurazione RC auto. Inoltre, la polizza RCA, adesso obbligatoria per legge per il monopattino, deve riportare il codice del contrassegno identificativo (targhino) del monopattino stesso per avere validità legale, il che, di fatto, esclude le generiche polizze famiglia, che non sono configurate per gestire tale contrassegno in collegamento con la piattaforma monopattini del MIT.