Bonus bici elettrica 2024: dove e come richiederlo?

Purtroppo nel 2024 non esiste un Bonus bici elettrica a livello nazionale ma ci sono solamente delle iniziative a carattere locale. Di conseguenza possono usufruire di un eventuale bonus solamente i cittadini che risiedono nelle città e nelle regioni che hanno attivato la misura. Ad esempio i residenti in Emilia Romagna possono accedere a un contributo per acquistare biciclette e cargo bike a pedalata assistita con un ricco sconto. Se a livello nazionale non ci sono più incentivi per le bici, l’Emilia Romagna si conferma quindi una regione attenta all’ambiente, aiutando i propri cittadini a dotarsi di un mezzo a due ruote ecologico a prezzi contenuti. Nelle prossime righe vi spieghiamo come richiedere il bonus bici elettrica 2024 in l’Emilia Romagna e in altre zone d’Italia, consigliandovi di fare in fretta perché i fondi sono in esaurimento.

INCENTIVI BICI ELETTRICHE: CHI PUÒ RICHIEDERLI IN EMILIA ROMAGNA

Gli incentivi per bici elettriche e cargo bike sono riservati ai cittadini maggiorenni residenti nei 207 Comuni della Regione Emilia-Romagna situati in aree soggette a superamenti dei valori limite dei principali inquinanti (PM10, NOx) e che hanno aderito al Piano Regionale per la qualità dell’aria. Si tratta di circa 4 milioni di persone che rappresentano il 91% della popolazione emiliano-romagnola. Sono esclusi dal bando coloro che hanno già usufruito del bonus nel 2023.

BONUS BICI ELETTRICA 2024: ENTITÀ DEL CONTRIBUTO DELL’EMILIA ROMAGNA E COSA SI PUÒ COMPRARE

Nel 2024 il bando della Regione può contare su una dotazione di 2 milioni e 387 mila euro. Il contributo può essere usato per l’acquisto di bici, tandem, tricicli non adibiti al trasporto di merce e cargo bike tutti a pedalata assistita, con le seguenti entità:

fino a 500 euro per l’acquisto di una bici, tandem o triciclo a pedalata assistita;

per l’acquisto di una bici, tandem o triciclo a pedalata assistita; fino a 1.000 euro per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita.

Lo sconto non può superare il 50% del costo del mezzo.

Rispetto agli incentivi 2023 non c’è più la maggiorazione del contributo per i residenti nei Comuni colpiti dall’alluvione e non c’è neppure la maggiorazione per chi rottama una autovettura.

BONUS BICI ELETTRICHE EMILIA ROMAGNA: COME PRESENTARE LA RICHIESTA

La domanda di contributo dev’essere presentata esclusivamente per via telematica, dalla persona fisica interessata a ricevere lo sconto, seguendo la procedura guidata sulla piattaforma informatica che è stata aperta il 9 gennaio e a cui si accede con Spid, Cie o Cns. Le richieste saranno accettate fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2024 o comunque fino all’esaurimento della dotazione.

Per procedere alla compilazione della domanda, è necessario essere in possesso dei seguenti documenti di cui è richiesto il caricamento attraverso la piattaforma informatica:

marca da bollo di 16 euro da apporre e annullare su apposita modulistica;

da apporre e annullare su apposita modulistica; fattura o ricevuta fiscale di acquisto inerente al veicolo oggetto della richiesta di contributo, intestata al richiedente, nella quale devono essere evidenziati la dicitura “Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione Emilia-Romagna”;

inerente al veicolo oggetto della richiesta di contributo, intestata al richiedente, nella quale devono essere evidenziati la dicitura “Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione Emilia-Romagna”; codice fiscale del richiedente;

del richiedente; marca, nome del modello di veicolo e numero del telaio;

e numero del telaio; prezzo finale del veicolo . Nel prezzo finale non sono ammesse spese per accessori né eventuali spese di trasporto;

. Nel prezzo finale non sono ammesse spese per accessori né eventuali spese di trasporto; dichiarazione di conformità del veicolo all’ articolo 50 del Codice della Strada (ossia che è compreso nella categoria dei velocipedi), attestata dal costruttore o dal rivenditore.

(ossia che è compreso nella categoria dei velocipedi), attestata dal costruttore o dal rivenditore. quietanza di pagamento tramite dicitura corredata di timbro e firma del venditore apposta sulla fattura stessa o, alternativamente, allegando specifica documentazione bancaria (solo con pagamenti tracciabili e con causale che garantisca l’avvenuto acquisto).

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina del bonus bici elettrica Emilia Romagna 2024 sul portale regionale.

ALTRI BONUS BICI ELETTRICA 2024

Comune di Parma: 500 euro per le biciclette elettriche a pedalata assistita e 700 euro per le e-bike dotate di rimorchio. L’incentivo non può superare il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto del mezzo. Maggiori informazioni qui.

Comune di Terni: 500 euro per una bicicletta a pedalata assistita e 900 euro per una cargo bike a pedalata assistita. L’incentivo non può comunque superare il 50% della spesa sostenuta, escluse spese per eventuali accessori e per il trasporto. Maggiori informazioni qui.

Comune dell’Aquila: il contributo è riconosciuto sul prezzo finale omnicomprensivo (IVA inclusa) nella misura del 35% del prezzo sostenuto per l’acquisto di una bici a pedalata assistita, arrotondato sempre per eccesso all’unità, fino a un massimo spesa pari a 500,00 euro. Maggiori informazioni qui.