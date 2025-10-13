Honda CB1000F in Italia nel 2026: motore, prezzo e dotazioni

Nel 2026 il mercato italiano accoglierà la nuova Honda CB1000F, una naked dal fascino retrò e fortemente ispirata alle storiche CB del passato, come la CB900F Bol D’Or, e soprattutto alla CB750F del ’79 con la quale Freddie Spencer ha gareggiato nel campionato americano AMA. In attesa di vederla su strada, scopriamo tutto su motore, prezzo e dotazioni.

HONDA CB1000F: DESIGN ANNI ’80

Le cifra stilistica e le linee della Honda CB1000F richiamano in pieno gli anni ’80, un decennio che sta influenzando sempre più la cultura pop contemporanea in svariati ambiti. Il design essenziale ed efficace concentra la sua essenza nella linea unica che unisce armoniosamente il serbatoio, le fiancate e la sella, fino a confluire nel codone. Altri richiami retrò includono il doppio clacson al di sotto del classico faro tondo, le audaci grafiche sul serbatoio e lo scarico con terminale a ‘megafono’.

HONDA CB1000F: MOTORE DA 124 CV

La nuova CB1000F è spinta dal collaudato propulsore che equipaggiava la CBR1000RR Fireblade della generazione 2017-2019, sottoposto a diversi interventi tecnici per ottenere un cambiamento sostanziale del carattere. Gli alberi a camme sono stati rivisti per lavorare in sintonia con la nuova fasatura delle valvole che, insieme alle nuove specifiche dei cornetti di aspirazione, permettono di raggiungere una potenza massima di 124 CV (91 kW) a 9.000 giri/min e un picco di coppia di 103 Nm a 8.000 giri/min. Queste modifiche conferiscono al quattro cilindri in linea della CB1000F un sound rauco ed evocativo, oltre a offrire prestazioni godibili e ben bilanciate lungo tutto l’arco di erogazione.

Per garantire una sensazione di guida fluida ed efficace, l’avantreno sfrutta la forcella rovesciata Showa SFF-BP da 41 mm, abbinata a un monoammortizzatore posteriore Showa regolabile con leveraggio Pro-Link dedicato. L’impianto frenante è marchiato Nissin con pinze freno anteriori radiali a quattro pistoncini che mordono dischi flottanti da 310 mm.

HONDA CB1000F: DOTAZIONI SUPER MA PREZZO TOP-SECRET

Se il design è vintage, la dotazione di serie della Honda CB1000F è moderna e completa. La piattaforma inerziale (IMU) a sei assi permette di sfruttare l’ABS Cornering, mentre il Throttle By Wire (TBW) offre tre Riding Mode con combinazioni preimpostate di Potenza, Freno Motore e Controllo di trazione HSTC con Anti-impennata integrato, ai quali si aggiungono due modalità USER che consentono al pilota di personalizzare tutti i parametri e scegliere il setup ideale per ogni tipo di percorso.

La strumentazione con schermo TFT a colori da 5” ha un’interfaccia intuitiva, è connesso tramite Honda RoadSync e grazie all’impiego della tecnica dell’incollaggio ottico garantisce leggibilità anche sotto luce ambientale intensa. Tutte le funzioni sono gestibili attraverso il blocchetto comandi di sinistra. Inoltre, è dotata di Smart Key, che può essere comodamente tenuta in tasca. Il parafango posteriore e la base rigida della sella sono realizzati in polipropilene riciclato.

A completare il debutto della CB1000F vi è una vasta gamma di accessori originali Honda pensati per esaltarne stile, prestazioni e comfort. Disponibili in pacchetti (Sport, Comfort e Travel) oppure singolarmente, permettono di personalizzare la CB1000F in base alle proprie esigenze.

Gli appassionati potranno ammirare in anteprima la nuova Honda CB1000F a EICMA 2025, in programma alla Fiera di Rho – Milano dal 6 al 9 novembre. Quando arriverà sul mercato italiano sarà disponibile nelle colorazioni ‘Wolf Silver Metallic’ con strisce blu e ‘Graphite Black’ con strisce rosse.

E il prezzo? Ancora top-secret, ma non per molto…