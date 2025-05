Mercato Motocicli, ANCMA: -5,2%, diminuisce l’effetto “fine serie”

Il mercato italiano delle due ruote a motore chiude aprile 2025 con segnali contrastanti, ma finalmente meno condizionati dalle distorsioni generate dall’entrata in vigore della norma Euro 5+. I dati diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) indicano una flessione complessiva del -5,24% rispetto allo stesso mese del 2024, pari a 38.623 veicoli immatricolati. Una battuta d’arresto che, seppur negativa, rappresenta un miglioramento evidente rispetto ai cali a doppia cifra registrati nei primi mesi dell’anno.

SCOOTER STABILI, MOTO ANCORA IN CALO MA IN RECUPERO

Nel dettaglio, il segmento degli scooter registra ad aprile una performance positiva, segnando un +0,39% con 21.064 unità immatricolate. Si tratta del secondo mese consecutivo di crescita che conferma la solidità strutturale di questa fascia di mercato, favorita da un uso urbano e quotidiano sempre più diffuso.

Meno incoraggianti, seppur in attenuazione, i dati relativi alle moto, che chiudono aprile con una flessione del 9,77% (16.450 immatricolazioni). Tuttavia, come sottolinea il comunicato di ANCMA, si tratta di un miglioramento rispetto al trend dei mesi precedenti, durante i quali si erano registrate contrazioni ben più marcate.

I ciclomotori, infine, continuano a soffrire, con un calo del 28,08% e appena 1.109 unità vendute nel mese. Anche in questo caso, però, la tendenza sembra rallentare rispetto all’inizio dell’anno, segnando un primo segnale di stabilizzazione.

Il presidente ANCMA, Mariano Roman, ha evidenziato come “l’effetto fine serie generato dall’entrata in vigore dello standard Euro 5+ per i motocicli di nuova immatricolazione continua ad attenuarsi”, sottolineando inoltre il clima di ritrovata fiducia tra gli operatori, anche grazie alla significativa partecipazione all’EICMA Riding Fest di Misano, che ha visto oltre 25 mila appassionati coinvolti nei test ride organizzati. Sotto la Top 30 moto e scooter venduti ad aprile 2025.

QUADRO QUADRIMESTRALE ANCORA NEGATIVO, MA IN MIGLIORAMENTO

Sul fronte dei dati cumulati, il primo quadrimestre del 2025 chiude con un calo del 10,67% rispetto allo stesso periodo del 2024, per un totale di 112.494 veicoli immatricolati. A mitigare il bilancio è il buon andamento di marzo e aprile, che ha permesso agli scooter di quasi azzerare la flessione (-1,34%) e raggiungere quota 61.508 unità. Le moto, invece, registrano ancora un pesante -18,12% nel periodo, con 47.739 pezzi targati, mentre i ciclomotori scontano una contrazione del 38,5%, fermandosi a 3.247 unità.

DUE RUOTE ELETTRICHE: PRIMI SEGNALI DI RIPRESA GRAZIE AGLI INCENTIVI

ANCMA riporta un importante segnale positivo dal comparto elettrico, che torna in segno positivo dopo tre mesi consecutivi di calo. Ad aprile le immatricolazioni di veicoli elettrici crescono del 10,84%, trainate in particolare dagli scooter, che segnano un +37,14% con 672 unità vendute. Una dinamica favorita dalla riapertura dello sportello per la prenotazione degli incentivi statali 2025, che ha riattivato la domanda. Nonostante il segnale mensile incoraggiante, il dato cumulato annuo resta in negativo, con una contrazione del 19,57% e 2.462 mezzi venduti nei primi quattro mesi dell’anno.

QUADRICICLI IN CRESCITA, SPINTI DALLA TRANSIZIONE ELETTRICA

Tra le categorie accessorie, spicca il risultato dei quadricicli, che segnano un robusto +26,23% ad aprile, con 1.973 immatricolazioni. La dinamica di questo comparto evidenzia chiaramente il passaggio verso l’elettrificazione: i quadricicli elettrici crescono del 45,93% da inizio anno (5.042 unità), mentre le motorizzazioni termiche crollano del 72,58% (566 unità), penalizzate dall’uscita di gamma di molti modelli non più conformi alla normativa ambientale.