Immatricolazioni moto e scooter: bilancio 2023

Il mercato due ruote in Italia mostra segni di un significativo recupero al termine del 2023, consolidando il suo primato europeo. Con oltre 337.000 veicoli immatricolati nel corso dell’anno, il settore presenta una ripresa del +15,7% rispetto al già positivo 2022. Questo risultato non si vedeva dal lontano 2010, secondo il bilancio di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).

DICEMBRE 2023: CHIUSURA DEL MERCATO MOTO IN CRESCITA

Il mese di dicembre ha contribuito alla crescita costante, registrando un incremento del 6,73%, con 9.826 nuovi veicoli sul mercato. Le moto continuano a trainare la crescita per il terzo mese consecutivo (4.370 immatricolazioni, +16%), contrariamente ai ciclomotori che evidenziano una flessione del -9,74% e solo 862 immatricolazioni, consolidando una tendenza che ha caratterizzato gran parte dell’anno.

MERCATO MOTO E SCOOTER IN ITALIA: IL BILANCIO 2023

L’intero anno 2023 conferma una crescita del 15,78%, portando il totale 337.702 immatricolazioni a unità. La performance più notevole è registrata dagli scooter, che evidenziano un trend del +20,64%, seguiti dalle moto in costante crescita (+14,88%). I ciclomotori, tuttavia, subiscono una brusca frenata, scendendo a meno di 20.000 unità e in flessione (-11,77%). Nella Top 10 delle moto più vendute in Italia, dominano le enduro, mentre è intramontabile il successo dell’Honda SH tra gli scooter. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

SFIDA ELETTRICA E SUA IMPATTO SUL MERCATO ITALIANO

Il settore delle due ruote elettriche affronta sfide significative a causa della fine anticipata degli incentivi. Tra ottobre e dicembre, si è registrata una perdita di 1.881 unità, con un calo del 44,06%. L’intero anno si chiude con una flessione del 26,32%, totalizzando 12.048 unità immatricolate. Questo sottolinea la necessità di nuove strategie e incentivi per sostenere la transizione verso la mobilità elettrica.