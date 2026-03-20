In Cina moto elettriche con LiDAR: un tuffo nel futuro

Dalla Cina con furore tecnologico: ecco le moto elettriche con LiDAR. Un bel tuffo nel futuro della mobilità, del comfort di guida, della sicurezza stradale. In questo modo, il Dragone prende il meglio dell’industria auto e lo trasfonde nelle due ruote, con genio, creatività e concretezza.

MOTO ELETTRICHE CON LIDAR: I VANTAGGI

L’adozione del Light Detection and Ranging (tecnologia di telerilevamento che utilizza la luce laser per misurare le distanze e creare mappe tridimensionali estremamente precise dell’ambiente circostante) sulle moto elettriche segna un punto di svolta. È una protezione proattiva per il conducente. Grazie alla capacità di mappare l’ambiente circostante in tre dimensioni con estrema precisione, questi sensori permettono di rilevare ostacoli, pedoni e altri veicoli in condizioni di luce proibitive, garantendo una sicurezza attiva che supera i limiti delle comuni telecamere. Nelle città italiane, con le strade in pessime condizioni e con ostacoli pericolosi ovunque, quelle moto varrebbero oro.

LA RIVOLUZIONE DEL LIDAR SULLE DUE RUOTE CINESI

L’integrazione del LiDAR nel settore delle e-moto rappresenta una sfida ingegneristica vinta dalle aziende cinesi. Mentre in Occidente questa tecnologia è ancora associata quasi esclusivamente alle auto di fascia alta o ai prototipi di robotaxi, in Cina la miniaturizzazione dei componenti e l’abbattimento dei costi hanno permesso l’installazione su mezzi agili come scooter e motocicli. Questo sensore emette migliaia di impulsi laser al secondo, creando una “nuvola di punti” che definisce la distanza millimetrica dagli oggetti.

Per un motociclista urbano, questo significa avere un angelo custode elettronico capace di vedere attraverso la nebbia, lo smog o il bagliore dei fari notturni. La Cina sta sfruttando la sua enorme catena di approvvigionamento tecnologico per rendere queste soluzioni uno standard di mercato, costringendo i competitor globali a rincorrere un livello di sicurezza che fino a pochi anni fa era considerato fantascientifico per una semplice e-moto.

PLUS DEI SENSORI LASER RISPETTO ALLE TELECAMERE TRADIZIONALI

Perché il LiDAR è così superiore per la sicurezza delle moto? A differenza dei sistemi basati sulla visione artificiale (telecamere), il LiDAR non deve “interpretare” le immagini, operazione che può fallire in caso di ombre forti o scarsa illuminazione. Il sensore laser misura direttamente la realtà fisica.

Il Lidar funziona perfettamente nel buio totale e non viene abbagliato dal sole basso all’orizzonte.

e non viene abbagliato dal sole basso all’orizzonte. La velocità di scansione permette al sistema di reagire a una portiera aperta improvvisamente o a un animale che attraversa la strada molto più velocemente di un riflesso umano.

improvvisamente o a un animale che attraversa la strada molto più velocemente di un riflesso umano. I dati raccolti alimentano algoritmi di intelligenza artificiale che possono correggere la traiettoria o suggerire una frenata d’emergenza, riducendo drasticamente il rischio di collisioni laterali e frontali.

I NOMI DELLE CASE CINESI IN GIOCO

Mentre i costi del LiDAR scendono significativamente intorno ai 200 dollari, riporta Cnevpost, il sensore sta iniziando a penetrare dal mercato delle autovetture a quello delle due ruote. Il LiDAR FTX di Hesai sarà utilizzato nel nuovo NXT2 di NIU, supportando la percezione della sicurezza sulle complesse strade urbane. Presenta un campo visivo massimo ultra-ampio di 180°×140°, consentendo un riconoscimento accurato e in qualsiasi condizione atmosferica di pedoni, veicoli e ambienti stradali sempre più intricati. Secondo Hesai, questo conferisce al veicolo a due ruote capacità di percezione ad alta definizione “all-weather”, agendo come un “super occhio” per il mezzo negli scenari urbani. Grazie all’integrazione dei chip e alla produzione di massa, Hesai ha ridotto il costo del LiDAR da centinaia di migliaia di RMB a circa 200 dollari, un calo di circa il 99,5%.

IL MERCATO DELLE E-MOTO NEL 2026: LA CINA DETTA IL RITMO

Il tutto condito dalla connettività V2X (Vehicle-to-Everything). Che consente alla moto di dialogare con i semafori e le altre auto connesse. Questa infrastruttura digitale trasforma la guida da un’attività isolata a una partecipazione coordinata all’interno di un flusso intelligente. La percezione del consumatore sta cambiando: la moto elettrica è vista come un dispositivo smart ad alta protezione. Questo vantaggio competitivo mette in seria difficoltà i produttori tradizionali europei e americani, che devono affrontare costi di produzione più alti e una burocrazia normativa più lenta nell’approvare l’uso di sensori laser attivi sulla pubblica via.

MINIATURIZZAZIONE E RESISTENZA: LE SFIDE VINTE

Installare un LiDAR su una moto non è banale come farlo su un’auto. Le vibrazioni sono più intense, l’esposizione agli agenti atmosferici è diretta e lo spazio è estremamente ridotto. Gli ingegneri cinesi hanno optato per il Lidar a stato solido (Solid-State), che privo di parti meccaniche in movimento risulta molto più robusto e compatto.

Questi sensori sono ora talmente piccoli da poter essere nascosti dietro il cupolino o integrati nel faro anteriore senza alterare l’aerodinamica o l’estetica del mezzo. Inoltre, l’efficienza energetica è stata migliorata per non sottrarre preziosi chilometri di autonomia alle batterie al litio o allo stato solido che equipaggiano i modelli più recenti. Il risultato è un veicolo che pesa poco più di una moto tradizionale ma che offre la consapevolezza spaziale di un centro di comando mobile.