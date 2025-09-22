Scooter elettrici economici: i 10 che costano meno nel 2025

Inizialmente si sono diffusi grazie allo sharing ma da qualche tempo stanno scalando anche le classifiche delle moto più vendute: parliamo degli scooter elettrici, che risultano perfetti specialmente per gli spostamenti in città. Economici, ecologici, silenziosi e tutto sommato anche belli da vedere, hanno conquistato una nicchia di pubblico che mese dopo mese diventa sempre più ampia. Merito anche del prezzo: sfruttando eventuali incentivi a livello locale (quelli statali sono invece terminati) si possono acquistare scooter elettrici economici a prezzi stracciati, ovviamente nuovi di zecca. Scopriamo i 10 che costano meno.

SCOOTER ELETTRICI ECONOMICI: I MODELLI IN VENDITA CHE COSTANO MENO

Usando il listino di Vaielettrico.it abbiamo trovato tanti scooter elettrici economici in vendita sul mercato italiano. Talmente economici che in molti casi si possono comprare spendendo meno di 2.000 euro. Nella lista ci sono per lo più modelli di marchi cinesi ma, spendendo un po’ di più, non mancano gli scooter di casa nostra, come il Piaggio 1 (2.899 euro) o il Garelli Ciclone (3.149 euro), oppure il ‘quasi’ italiano Velocifero Tennis E. I veicoli sono tutti classificati come ‘ciclomotori’ avendo potenza inferiore a 4 kW e non superando la velocità massima di 45 km/h.

Ecco l’elenco dei 10 scooter elettrici che costano meno, in ordine di prezzo di listino (lista aggiornata al 22 settembre 2025).

Keeway E-Zi Mini

Potenza motore: 1 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1 kWh

Autonomia massima: 65 km

Peso totale: 58 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 14″

Prezzo di listino: 1.790 euro.

Yadea M6L

Potenza motore: 1,5 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1,2 kWh

Autonomia massima: 40 km

Peso totale: 64 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 10″

Prezzo di listino: 1.990 euro.

Lifan E3

Potenza motore: 1,9 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1,4 kWh

Autonomia massima: 80 km

Peso totale: 72 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 10″

Prezzo di listino: 1.990 euro.

Motron Cubertino

Potenza motore: 1,5 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1,5 kWh

Autonomia massima: 56 km

Peso totale: 78 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 17″

Prezzo di listino: 1.999 euro.

Motron Whizz

Potenza motore: 2 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1,4 kWh

Autonomia massima: 46 km

Peso totale: 87 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 12″

Prezzo di listino: 1.999 euro.

Motron Voltz

Potenza motore: 2 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1,2 kWh

Autonomia massima: 49 km

Peso totale: 64 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 10″

Prezzo di listino: 1.999 euro.

Wayel W1

Potenza motore: 1,5 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1,2 kWh

Autonomia massima: 50 km

Peso totale: 66 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 10″

Prezzo di listino: 1.999 euro.

Efun E2GO

Potenza motore: 2 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 2,2 kWh

Autonomia massima: 70 km

Peso totale: 70 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 10″

Prezzo di listino: 1.999 euro.

Lifan E3+

Potenza motore: 1,9 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1,5 kWh

Autonomia massima: 90 km

Peso totale: 72 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 10″

Prezzo di listino: 2.190 euro.

Super Soco CUmini

Potenza motore: 0,6 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1 kWh

Autonomia massima: 40 km

Peso totale: 57 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 12″

Prezzo di listino: 2.190 euro.

SCOOTER ELETTRICI CHE COSTANO POCO: NON SOLO CINA

Dopo aver elencato i 10 scooter elettrici che costano meno, tutti di fabbricazione cinese, di seguito vi proponiamo qualche modello italiano, europeo o giapponese. La spesa si alza ma tutto sommato è ancora contenuta:

Askoll eS2 City

Potenza motore: 2.2 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1.4 kWh

Autonomia massima: 42 km

Peso totale: 74 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 16″

Prezzo di listino: 2.290 euro.

Piaggio 1

Potenza motore: 2 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1.4 kWh

Autonomia massima: 55 km

Peso totale: 85 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 10″

Prezzo di listino: 2.899 euro.

Velocifero – Tennis 1.5 kW

Potenza motore: 1.5

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1.4 kWh

Autonomia massima: 60 km

Peso totale: 88 98 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 12″

Prezzo di listino: 2.990 euro.

Yamaha – NEO’s

Potenza motore: 2.3 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 0.9 / 1.9 kWh

Autonomia massima: 38 / 70 km

Peso totale: 98 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 13″

Prezzo di listino: 2.999 euro.

Peugeot E-Streetzone

Potenza motore: 2 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1.6 / 3.2 kWh

Autonomia massima: 60 / 112 km

Peso totale: 90 / 102 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 12″

Prezzo di listino: 3.099 euro.