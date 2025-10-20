Incentivi moto elettriche 2025: ci sono ancora risorse?

Ultimamente si sta parlando tantissimo degli incentivi auto, che stanno per tornare con una ricca dotazione di 600 milioni di euro. Sembra invece calato il silenzio sugli incentivi per le moto, sebbene la misura abbia sempre ottenuto un grande successo. E in effetti molti appassionati delle due ruote si stanno chiedendo se ci siano o se ci saranno ancora risorse per gli incentivi moto elettriche 2025. Facciamo il punto della situazione.

INCENTIVI MOTO 2025 ESAURITI IN DUE MESI

Come molti ricorderanno, a marzo di quest’anno erano ripartiti gli incentivi moto grazie allo stanziamento pluriennale stabilito dalla Legge di Bilancio 2021, che all’epoca aveva previsto risorse per l’acquisto agevolato di veicoli della categoria L elettrici o ibridi, mettendo a disposizione 150 milioni di euro da suddividere in 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023 e in 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Nel 2025 i fondi ammontavano dunque a 30 milioni di euro. Vi sarete accorti che stiamo parlando al passato, perché in effetti le risorse per l’anno in corso sono terminate in circa due mesi. Tuttavia altri 30 milioni, salvo cambiamenti, saranno a disposizione nel 2026.

INCENTIVI MOTO 2025: COSA SI POTEVA ACQUISTARE CON GLI SCONTI

Gli incentivi moto e scooter 2025 sono serviti per acquistare ciclomotori, motocicli e quadricicli a due, tre o quattro ruote nuovi di fabbrica, elettrici o ibridi, appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e senza limiti di potenza. Lo schema dei contributi era il seguente:

contributo del 30% sul prezzo d’acquisto di un motociclo o ciclomotore elettrico o ibrido, fino a un massimo di 3.000 euro ;

di un motociclo o ciclomotore elettrico o ibrido, fino a un massimo di ; contributo del 40% fino a un massimo di 4.000 euro se contestualmente viene rottamata una moto in una classe da Euro 0 a 3 (oppure oggetto di ritargatura nel 2012) intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei suoi familiari conviventi.

Per usufruire degli sconti non occorreva seguire procedure particolari perché la riduzione veniva applicata direttamente sul prezzo di acquisto. Toccava solo al rivenditore, previa registrazione nell’Area Rivenditori della piattaforma messa a disposizione dal Ministero, prenotare i contributi relativi a ogni singolo veicolo venduto e confermare poi l’operazione entro i successivi 270 giorni.

INCENTIVI MOTO ELETTRICHE: NUOVE RISORSE NEL 2025 O NEL 2026?

Adesso però i fondi per il 2025 sono finiti e i nuovi incentivi statali erogati dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con fondi del PNRR, prenotabili dal 22 ottobre, riguardano esclusivamente autovetture M1 elettriche e veicoli commerciali N1 e N2 anch’essi elettrici. Non è quindi previsto nulla per moto, ciclomotori e quadricicli, se ne riparlerà l’anno prossimo. In conclusione, niente incentivi moto elettriche fino al termine del 2025, ma nel 2026 saranno elargiti gli ultimi 30 milioni di euro della misura pluriennale adottata quattro anni fa, seguendo lo stesso schema degli anni precedenti. La piattaforma degli incentivi moto 2026 sarà aperta nelle prime settimane del nuovo anno, vi terremo aggiornati.