Mountain Bike elettrica bambini: 7 modelli nel test Autobild

Sette mountain bike elettriche per bambini, sette giovani tester e una montagna ripida: il test di Autobild ha messo a confronto diverse concezioni di e-MTB dedicate ai più piccoli, rivelando differenze di opinioni tra adulti e bambini. Questo confronto evidenzia come le esigenze di leggerezza e maneggevolezza dei genitori spesso si scontrino con il desiderio dei bambini di potenza e robustezza. Nei prossimi paragrafi vi raccontiamo il test del magazine tedesco e più in fondo i risultati. A questo link invece puoi vedere la comparativa delle bici elettriche per adulti.

MOUNTAIN BIKE ELETTRICHE PER ADULTI E BAMBINI: FILOSOFIE A CONFRONTO

Quando si parla di e-MTB per bambini, i produttori seguono due approcci distinti. Da un lato, ci sono aziende che puntano a realizzare biciclette il più leggere possibile, come Ben-E-Bike, Vpace e Orbea. Questi produttori si concentrano sull’ottimizzazione del peso, utilizzando componenti selezionati con cura. La Ben-E-Bike Twentyfour-Six, ad esempio, pesa solo 11 kg, un risultato ottenuto grazie all’attenzione maniacale per i dettagli, spiega il magazine.

Dall’altro lato, grandi marchi come Bulls, Scott, Bergamont e Giant propongono modelli che integrano tecnologie per adulti adattate a telai più piccoli, ma senza una particolare attenzione alla riduzione del peso. Il risultato sono biciclette che spesso superano i 21 kg, rendendo difficile sollevarle o maneggiarle al di fuori delle condizioni di guida. Ad esempio, portare una di queste bici su una rampa di scale o riporla in garage è una sfida anche per i genitori. Il prezzo è chiaramente alto, ma di questo si preoccupano più gli adulti che i piccoli: si va da 1800 a 3000 euro.

Fonte immagini Autobild

BAMBINI E ADULTI: OPINIONI DIVERGENTI SULLE MTB ELETTRICHE

Mentre i genitori hanno mostrato una chiara preferenza per i modelli leggeri e maneggevoli, i giovani ciclisti hanno espresso opinioni diverse. Molti tra i tester di età compresa tra i 6 e i 13 anni hanno indicato come loro preferite anche bici più pesanti, come quelle di Giant. La ragione? Il magazine spiega che la potenza del motore e l’elevata escursione della forcella, che rendono l’esperienza di guida più avvincente e divertente per i piccoli avventurieri.

Fonte immagini Autobild

RISULTATI DEL TEST MOUNTAIN BIKE ELETTRICHE PER BAMBINI

Ben-E-Bike Twentyfour-Six E-Power: “Bicicletta elettrica con un peso irraggiungibile per molte normali biciclette per bambini. Ciò si traduce in una buona autonomia – anche con la batteria piccola.”

Giant Fathom E+ Jr.: “Il motore realizzato da Yamaha per Giant con i suoi 80 Newtonmetri di coppia massima fa felici soprattutto i ragazzi più grandi. I nostri collaudatori sono rimasti colpiti anche dalla sospensione della forcella anteriore. Invece di criticare il peso della bicicletta più alto del test, gran parte dei giovani ciclisti ha affermato addirittura che le grandi dimensioni della bicicletta li facevano sentire sicuri.”

Vpace Emil: “Alla domanda su quale e-mountain bike testata avesse l’aspetto migliore, la maggior parte dei piccoli tester ha indicato la Vpace. Le ruote, che fanno parte del concept Vpace, garantiscono ottimo comportamento e sicurezza. Il prezzo, però, fa sudare.”

Bergamont E-Revox Junior: “Tecnologia per adulti in un telaio rimpicciolito – la bici elettrica per bambini è pronta. Non c’è da stupirsi che una bicicletta del genere sia piuttosto pesante: poco meno di 20 chilogrammi.”

Scott Roxter eRide: “E’ più o meno il gemello del Bergamont E-Revox Junior 24.”

Bulls Twenty4 E Junior: “Non mira a vincere gare in alta montagna, nemmeno su terreni bloccati. Piuttosto è una e-bike molto comoda e divertente anche in fuoristrada. È l’unica bici nel test ad essere dotata di luce, cavalletto e campanello.”

Orbea eMX 24: “Solo chi guarda da vicino sarà in grado di classificare la bici come una e-bike. Orbea ha investito molto in questo modello. La trasmissione Ebikemotion interna scompare visivamente tra il pacco pignoni e il disco del freno da 160 millimetri sulla ruota posteriore.”