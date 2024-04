Nuovi incentivi moto 2024: nemmeno 1 euro per le termiche

Come ormai sanno anche i sassi, a breve partiranno i nuovi incentivi dell’Ecobonus 2024 per sostenere l’acquisto di veicoli a zero o a basse emissioni. Gran parte delle novità riguarda le automobili, con sconti che in presenza di particolari condizioni potranno arrivare a 13.750 euro, ma sarà rimodulato anche lo schema degli incentivi moto. Tuttavia, rispetto alle prime anticipazioni, non è previsto alcun rifinanziamento dei contributi per moto e scooter termici.

INCENTIVI MOTO E SCOOTER 2024: GLI SCONTI IN VIGORE

Attualmente sono disponibili gli incentivi moto e scooter 2024 che rispettano lo schema originario dei contributi, definito due anni fa. La copertura annuale è di 50 milioni di euro per l’acquisto di moto, scooter e minicar (quadricicli): 45 per modelli elettrici e 5 per modelli non elettrici. Questi ultimi sono tuttavia già terminati, pertanto alla data di pubblicazione dell’articolo restano circa 23 milioni di euro per motoveicoli esclusivamente elettrici.

Cosa si può comprare con gli incentivi? È ammesso solamente l’acquisto effettuato durante il 2024 di ciclomotori e motocicli a due, tre o quattro ruote, appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e senza limiti di potenza. Lo schema dei contributi è il seguente:

contributo del 30% sul prezzo d’acquisto di un motociclo o ciclomotore elettrico, fino al massimo di 3.000 euro ; oppure del 40% fino a 4.000 euro se viene rottamata una moto in una classe da Euro 0 a 3 (oppure oggetto di ritargatura nel 2012) intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei suoi familiari conviventi;

di un motociclo o ciclomotore elettrico, fino al massimo di ; oppure del fino a se viene rottamata una moto in una classe da Euro 0 a 3 (oppure oggetto di ritargatura nel 2012) intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei suoi familiari conviventi; a fronte di uno sconto del rivenditore del 5%, contributo del 40%, fino a un massimo di 2.500 euro, sul prezzo d’acquisto di un motociclo o ciclomotore ICE nuovo di fabbrica e almeno Euro 5, con rottamazione obbligatoria di una moto da Euro 0 a Euro 3 (oppure oggetto di ritargatura nel 2012) intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei suoi familiari conviventi.

I NUOVI INCENTIVI MOTO E SCOOTER CHE PARTIRANNO A MAGGIO 2024

Nelle prossime settimane, presumibilmente nella prima metà di maggio, cambierà però tutto con l’inizio dei nuovi incentivi, anche per moto e scooter. Ma, come detto, le novità più importanti riguarderanno gli autoveicoli, mentre i contributi per i motoveicoli seguiranno quasi certamente lo schema già in vigore. Arriveranno però nuovi fondi perché ai 23 milioni di euro ancora disponibili saranno aggiunti altri 17 milioni avanzati negli anni 2022 e 2023, per un totale di circa 40 milioni di euro da usare quest’anno. Inoltre i nuovi incentivi moto 2024 serviranno solamente per l’acquisto di modelli elettrici, come ha confermato anche l’Ancma, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori. Pertanto non verrà destinato nemmeno 1 euro per le moto termiche. Chi sperava in un refill della dotazione per i modelli a benzina o diesel si metta dunque l’anima in pace.

COME RICHIEDERE I NUOVI INCENTIVI MOTO 2024

Una volta attivata la piattaforma dei nuovi incentivi moto 2024, per beneficiare degli sconti non bisognerà fare nulla di particolare perché la riduzione sarà applicata direttamente sul prezzo di acquisto. Toccherà solo al rivenditore, previa registrazione nell’Area Rivenditori della piattaforma messa a disposizione dal Ministero, prenotare i contributi relativi a ogni singolo veicolo venduto e confermare poi l’operazione entro i successivi 270 giorni. proprio come accade adesso.