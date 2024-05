Area B e Area C Milano: divieti per le moto slittano al 2025

Il 1° ottobre 2024 in Area B e Area C di Milano sarebbero dovute entrare in vigore nuove limitazioni per le moto. Tuttavia la Giunta Sala, considerando il mutato contesto economico, la crescita dei prezzi con il relativo costo sociale per i cittadini e la diffusione dei mezzi elettrici che sta procedendo più lentamente del previsto, ha deciso di modificare la disciplina delle due zone a traffico limitato posticipando al 2025 lo stop previsto quest’anno per alcune categorie di moto e ciclomotori. Rinviati anche diversi divieti per le automobili.

AREA B E AREA C MILANO: I DIVIETI PER LE MOTO RINVIATI AL 2025

Viene dunque prorogata fino al 30 settembre 2025 la possibilità di entrare nelle Ztl di Area B e Area C alle moto e ai ciclomotori alimentati a miscela (motore a due tempi) Euro 2, a gasolio Euro 2 e a benzina (motore a quattro tempi) da Euro 0 a Euro 1. In virtù di queste modifiche, il cronoprogramma dei divieti in Area B e in Area C per motocicli e ciclomotori cambia come segue:

divieti già in vigore

a due tempi Euro 0, 1;

a gasolio Euro 0, 1.

divieti dal 1° ottobre 2025

a due tempi Euro 2, 3;

a gasolio Euro 2, 3;

a benzina a quattro tempi Euro 0, 1, 2.

divieti dal 1° ottobre 2028

a benzina a quattro tempi Euro 3.

divieti dal 1° ottobre 2030

a due tempi Euro 4;

a gasolio Euro 4, 5.

Almeno fino al 2030 non sono previsti divieti e limitazioni per moto a due tempi di classe Euro 5, a benzina 4 tempi di classe Euro 4 ed Euro 5, GPL, metano, bifuel, ibridi ed elettrici.

RINVIO DIVIETI MOTO AL 2025: SOSPIRO DI SOLLIEVO PER MIGLIAIA DI MOTOCICLISTI

Possono quindi tirare un sospiro di sollievo, quanto meno momentaneo, le migliaia di motociclisti che sarebbero stati coinvolti dal divieto originariamente previsto nel 2024, e che adesso avranno invece un anno in più per trovare una soluzione. In effetti il provvedimento è particolarmente impattante, considerando che l’attuale parco circolante di moto a benzina Euro 0 ed Euro 1 (immatricolazioni) nel Comune di Milano ammonta al 29,5% delle moto circolanti, circa 55.337 motoveicoli su un totale di 187.549.

DOVE SONO AREA B E AREA C A MILANO?

A Milano Area B coincide con gran parte del territorio comunale. È una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti e per quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci. Area B è attiva dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, festivi infrasettimanali esclusi. L’accesso, ove consentito, non è soggetto a pagamento.

Area C è invece un’area del centro storico di Milano, delimitata da varchi elettronici, che coincide con la cosiddetta Cerchia dei Bastioni. Per alcune tipologie di veicoli l’accesso ad Area C è libero e gratuito, altre possono accedere negli orari in cui Area C è attiva pagando un ticket di ingresso a validità giornaliera, mentre per altre tipologie di veicoli particolarmente inquinanti l’ingresso è vietato (sempre negli orari di attivazione). L’Area C di Milano è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30. Non è invece attiva il sabato e nei giorni festivi.