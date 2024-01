Dal 1946 la Vespa è lo scooter più iconico del mondo e a distanza di quasi 80 anni dalla sua progettazione resta l’oggetto del desiderio di milioni di motociclisti. Oggi vengono prodotti diversi modelli di Vespa, compresi i cinquantini e una versione elettrica, che sono alla portata di molte tasche, visto che i prezzi risultano relativamente abbordabili. Ma qual è la Vespa più economica e quanto costa? La risposta continuando a leggere.

VESPA SPRINT

Vespa Sprint vanta un corpo piccolo e leggero, comodo e protettivo, realizzato tutto in acciaio, ed è caratterizzata da una linea giovanissima, segnata da un grintoso fanale rettangolare e si fa notare per le grandi ruote da 12”, con cerchi in lega di alluminio. È l’erede di quella generazione di Vespa sportive che nei ruggenti anni ‘60 hanno invaso le strade europee. Vespa Sprint è disponibile con cilindrata 50 cc, 125 cc e 150 cc. Tutti i modelli montano gli innovativi motori della famiglia i-get (Italian Green Experience Technology).

Quanto costa la Vespa Sprint:

Sprint 50: 4.099 euro

Sprint 50 S: 4.199 euro

Sprint 50 Justin Bieber x Vespa: 4.699 euro

Sprint 125: 5.099 euro

Sprint 125 S: 5.599 euro

Sprint 125 Justin Bieber x Vespa: 6.199 euro

Sprint 150 S: 5.799 euro.

VESPA GTS

Vespa GTS presenta un nuovo design e tecnologie più innovative, mantenendo comunque il fascino di un’autentica icona italiana. In particolare il design eleva la sicurezza e la maneggevolezza grazie alle ruote anteriori e posteriori da 12”, il sistema frenante a disco su entrambe le ruote e le sospensioni ancora più performanti. Combinazione che si traduce in guide stabili e confortevoli, pure su strade sconnesse e a velocità elevate.

Quanto costa la Vespa GTS:

GTS 125: 5.999 euro

GTS 300: 6.999 euro.

VESPA GTS SUPER

I nuovi modelli GTS Super spiccano per il look moderno, tecnologicamente avanzato e rifinito anche nei dettagli che non saltano subito all’occhio. Ne è simbolo il classico ‘cravattino della Vespa’, ridisegnato per creare una figura ancora più inconfondibile e originale. A livello di efficienza la Vespa GTS Super riduce al minimo i consumi e offre al contempo tutta la potenza necessaria per una soddisfacente esperienza di guida: ad esempio il motore 300 cc è in grado di raggiungere la potenza di 23 CV, garantendo una rapida risposta all’acceleratore grazie all’elevata coppia disponibile ai bassi regimi. Tutte le versioni GTS Super hanno di serie il sistema Keyless che consente una partenza ancora più semplice, il Bike Finder per individuare facilmente il veicolo e l’apertura da remoto della sella.

Quanto costa la Vespa GTS Super:

GTS Super 125: 6.099 euro

GTS Super 125 Sport: 6.299 euro

GTS Super 125 Tech: 6.499 euro

GTS Super 300: 7.099 euro

GTS Super 300 Sport: 7.299 euro

GTS Super 300 Tech: 7.499 euro.

VESPA GTV

La nuova Vespa GTV abbraccia la vocazione al viaggio tipica del famoso ‘vespone’, ma presentandosi in una veste inedita, con finiture che ne esaltano il carattere sportivo. Il risultato è un connubio tra tradizione e modernità, classicità e audacia. Per quanto riguarda il motore, il monocilindrico hpe (high performance engine) da 300 cc rende la GTV grintosa e performante. Raffreddato a liquido con distribuzione a 4 valvole e iniezione elettronica, eroga fino a 17,5 kW (23,8 CV). È il motore più performante mai montato su una Vespa.

Quanto costa la Vespa GTV:

GTV 300: 7.499 euro.

VESPA PRIMAVERA

Vespa Primavera ha fatto la sua prima comparsa a fine anni ‘60, portando una ventata rivoluzionaria di novità. Oggi l’iconico scooter rinnova quel mito con linee più fresche e leggere, facendosi allo stesso tempo esempio di stile e tecnologia. Questo modello dalla proverbiale leggerezza dimostra tutta la sua vivacità sia nelle condizioni di traffico metropolitano sia sui tratti di strada libera. Ai particolari appositamente studiati per rendere la guida fluida, silenziosa e confortevole, si aggiungono i cerchi ruota da 12” che consentono una perfetta tenuta su tutti i fondi e in tutte le condizioni di percorrenza. Vespa Primavera è disponibile nelle cilindrate 50 cc, 125 cc, 150 cc e anche in versione elettrica da 2,7 kW (potenza di picco 3,1 kW).

Quanto costa la Vespa Primavera:

Primavera 50: 3.999 euro

Primavera 50 S: 4.099 euro

Primavera 50 Color Vibe: 4.099 euro

Primavera 50 Red: 4.199 euro

Primavera 50 Touring: 4.299 euro

Primavera 50 Disney Mickey Mouse Edition by Vespa: 4.499 euro

Primavera 50 Pic Nic: 4.799 euro

Primavera 125: 4.999 euro

Primavera 125 Color Vibe: 5.099 euro

Primavera 125 Red: 5.199 euro

Primavera 125 Touring: 5.299 euro

Primavera 125 S: 5.499 euro

Primavera 125 Disney Mickey Mouse Edition by Vespa: 5.499 euro

Primavera 125 Pic Nic: 5.799 euro

Primavera 150: 5.099 euro

Primavera 150 Color Vibe: 5.199 euro

Primavera 150 Red: 5.299 euro

Primavera 150 Touring: 5.499 euro

Primavera 150 S: 5.599 euro

Primavera 150 Disney Mickey Mouse Edition by Vespa: 5.599 euro

Primavera elettrica: 5.199 euro.

VESPA 946 10° ANNIVERSARIO

Modello in edizione limitata e numerata che fa arte di una collezione dedicata all’iconografia del calendario lunare. Ogni anno porterà alla creazione di 1.000 esemplari. Vespa 946 offre un’esperienza di guida straordinaria che unisce un’estetica esclusiva al fascino intramontabile del marchio.

Quanto costa la Vespa 946 10° Anniversario:

946 10° Anniversario 125: 12.000 euro.

VESPA ELETTRICA

Lo stile di Vespa Primavera Elettrica e la sportività di Vespa Sprint S Elettrica danno nuova carica agli spostamenti in città con una tecnologia sostenibile che abbatte le emissioni ed eleva l’esperienza di guida. Entrambe le versioni vantano una potenza continuativa di 3,5 kW e una potenza di picco di 4 kW.

Quanto costa la Vespa Elettrica:

Elettrica 70: 7.199 euro

Elettrica Red 70: 7.399 euro.

N.B. I prezzi di tutti i modelli sono aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo. Le versioni di Vespa Elettrica possono usufruire degli incentivi moto e scooter 2024, se disponibili. Per rispondere infine alla domanda iniziale, ossia qual è la Vespa più economica, è la Vespa Primavera 50 che costa appena 3.999 euro.