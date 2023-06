Piaggio Beverly e MP3: da giugno livrea speciale Total Black

Piaggio ha annunciato l’arrivo di un nuovo allestimento per la sua gamma di scooter: il “Deep Black“. Questo pacchetto speciale sarà disponibile per il Piaggio Beverly e per il Piaggio MP3 300 hpe a partire dalla stagione 2023. Ecco dettagli e prezzo.

PIAGGIO BEVERLY 300 E 400 DEEP BLACK

La livrea Piaggio “Deep Black” è stata ideata per esaltare il design del Piaggio Beverly, ripreso dalle tendenze del mondo automobilistico. La colorazione nero opaco “Nero Meteora” è abbinata a dettagli in nero lucido, che si estendono anche ai cerchi ruota. La sella è stata specificamente disegnata per questa nuova versione, con cucitura singola tono su tono, mentre la targhetta Beverly sulle fiancate è stata rifinita in nero lucido. Il risultato è un look minimal e grintoso, perfetto per chi cerca uno scooter dal carattere deciso, secondo il costruttore. Ma le novità non sono finite qui: Piaggio Beverly S, la versione più sportiva del crossover Piaggio, accoglie anche la nuova colorazione Verde Jungle.

PIAGGIO MP3 300 HPE DEEP BLACK

Il pacchetto “Deep Black” è inoltre disponibile per il Piaggio MP3 300 hpe, la versione compatta e leggera dello scooter a tre ruote. Anche in questo caso, la colorazione nero opaco si unisce a finiture in nero lucido, inclusi i cerchi ruota. La cornice della strumentazione e i comandi sono anch’essi in nero lucido, mentre il cupolino brunito dona un tocco di sportività in più.

PREZZI PIAGGIO BEVERLI E MP3 DEEP BLACK

Il Piaggio Beverly Deep Black è disponibile nella cilindrata 300 al prezzo di 5.699 Euro e nella cilindrata 400 a 6.699 Euro. Piaggio MP3 300 Deep Black è invece disponibile a 7.199 Euro. Tutti i prezzi sono IVA inclusa franco concessionario. ll prezzo franco concessionario non include generalmente le spese di immatricolazione, preparazione alla consegna e la messa in strada. Si tratta di spese che di solito si compensano con lo sconto applicato dal venditore. Tuttavia per sapere esattamente qual è il prezzo di vendita bisogna guardare al prezzo chiavi in mano.