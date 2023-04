Richiamo Piaggio MP3: rischio incidente per tubi freno difettosi

Il richiamo Piaggio MP3 in Europa è stato comunicato dalla Commissione europea per un problema ai freni che potrebbe compromettere la sicurezza di guida. Lo riporta un bollettino della Commissione europea in cui si allertano i proprietari del potenziale rischio incidente relativo agli scooter Piaggio MP3 300-500 con un potenziale difetto ai tubi dei freni. Ecco i dettagli del richiamo diffusi dal Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products) nella segnalazione A12/00838/23.

SECONDO RICHIAMO IN EUROPA PIAGGIO MP3 PER LO STESSO DIFETTO

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori – come nel caso Piaggio – a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità o contraffazione di prodotti da ritirare dal mercato o da controllare. La segnalazione per Piaggio MP3 è stata notificata dalla Francia e riguarda un possibile problema di frenata su alcuni modelli.

RICHIAMO PIAGGIO MP3: I MODELLI DA CONTROLLARE

Il richiamo Piaggio MP3 è stato disposto per gli stessi problemi che già in passato hanno riguardato sia l’MP3 sia la Vespa GTS. Ecco quali sono gli scooter da controllare:

modelli da controllare: MP3 300 E5 HPE, MP3 350 E4, MP3 500 E5 HPE ;

da controllare: ; tipo e numeri di identificazione : e9*168/2013*11015*##, e9*168/2013*11358*##, e9*168/2013*11662*##;

: e9*168/2013*11015*##, e9*168/2013*11358*##, e9*168/2013*11662*##; data di produzione: tra 4 maggio 2020 e il 7 dicembre 2020.

PIAGGIO MP3 CON FRENI DIFETTOSI: PROBLEMA E RICHIAMO

Il difetto che ha comportato il richiamo piaggio MP3 è stato inserito nella campagna ufficiale PP2ZZQ2201 per scongiurare un potenziale incidente stradale. Il bollettino europeo spiega che “Una cattiva galvanizzazione dei raccordi dei tubi dei freni può portare al deterioramento del liquido dei freni. Ciò può causare una corsa eccessiva della leva del freno, riducendo la capacità di frenata e aumentando il rischio di incidenti. Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli”.