Piaggo 1: prezzo e caratteristiche della versione 2023

Piaggio 1, lo scooter elettrico della casa di Pontedera, esce nel 2023 in una nuova versione più potente, leggera e con batteria removibile. E soprattutto a un prezzo molto competitivo, considerando che per le moto elettriche sono ancora disponibili gli incentivi dell’Ecobonus statale.

IL MOTORE DEL PIAGGIO 1 2023

Grazie agli interventi effettuati sulla Power Unit, il motore elettrico che equipaggia Piaggio 1 model year 2023, integrato nella ruota posteriore, è in grado di offrire maggiore potenza, che si traduce in una maggiore brillantezza, sempre mantenendo le sue qualità di semplicità e facilità nella guida, anche nel traffico cittadino caratterizzato da frequenti ripartenze, e in un migliore spunto in presenza di pendenze.

Disponibile per il momento solo nella versione ciclomotore, quindi con velocità limitata a 45 km/h, il nuovo Piaggio 1 può contare su su una potenza di picco quasi raddoppiata, pari a 2,2 kW. Ne consegue un incremento significativo sul fronte dell’accelerazione, che migliora del 14%.

L’autonomia della batteria da 1,4 kWh si spinge fino a 55 km con la modalità ECO (43 km in modalità Sport).

NUOVO PIAGGIO 1: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

In questa nuova versione Piaggio 1 sembra unire le caratteristiche dei moderni scooter elettrici, nati per muoversi in centro città con agilità e leggerezza, senza rinunciare a performance paragonabili a quelle degli scooter termici.

Il manubrio accoglie un ampio display digitale LCD a colori da 5,5”, sempre leggibile grazie al sensore crepuscolare che adatta sfondo e colore dei caratteri a seconda delle condizioni di luce rilevate.

Ai lati spiccano i fari a LED, il cui disegno richiama le linee nette e arcuate che si ritrovano nella vista laterale del veicolo, donando all’insieme un’immagine leggera e dinamica. Il codino, snello e slanciato, termina con il sottile gruppo ottico posteriore, anch’esso a LED.

Particolare attenzione è stata posta all’ergonomia con il triangolo sella-pedana-manubrio che ricalca le proporzioni dei tradizionali scooter della gamma Piaggio. Queste misure si traducono in una comoda posizione di guida, grazie anche alla pedana piatta e spaziosa, mentre il passeggero usufruisce di pratiche e robuste pedane estraibili.

Il doppio rivestimento della sella è caratterizzato ai lati da un’inedita porzione con finitura lucida. L’altezza da terra di soli 77 cm facilita le manovre di parcheggio.

La batteria è posizionata nel vano sottosella, senza tuttavia comprometterne la funzionalità: Piaggio 1 è perciò l’unico e-scooter della sua categoria a offrire una significativa capacità di carico, con un vano sottosella capace di accogliere un casco Full Jet. La batteria è rimovibile in pochi secondi e munita di una maniglia che la rende facilmente trasportabile. È quindi possibile effettuare comodamente la ricarica a casa, in ufficio o in qualsiasi altro luogo.

Di seguito la scheda tecnica completa:

PIAGGIO 1: PREZZO DEL MODELLO 2023

Il nuovo Piaggio 1 è proposto al prezzo di 2.899 euro f.c. Ma approfittando dell’Ecobonus moto con rottamazione, si può beneficiare di un contributo pari al 40% del prezzo di listino del veicolo, IVA esclusa, abbattendo il prezzo a meno di 2.000 euro. Senza rottamazione il contributo scende invece al 30%.