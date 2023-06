Test Mountain bike elettriche 2023: 9 modelli a confronto

Le vendite di bici elettriche sono in continua crescita e l’offerta del mercato continua ad ampliarsi con bici elettriche per gli usi più disparati. Gli esperti del Touring Club Svizzero (TCS), Automobile Club Tedesco (ADAC) e Automobile Club Austriaco (ÖAMTC), hanno testato 9 mountain-bike elettriche con un prezzo fino a 6188 euro. Ecco la classifica con pro e contro e i consigli per l’acquisto della mountainbike elettrica.

COME SCEGLIERE LA MOUNTAIN BIKE ELETTRICHE: CONSIGLI

Il test mountain bike elettriche 2023 dei principali Club automobilistici europei oltre a fornire una valutazione dettagliata dei modelli di bici elettriche a confronto, individuano anche le caratteristiche principali da analizzare quando si acquista una bici elettrica. I parametri chiave sono:

avere un’idea chiara di cosa si vuole fare con la mountain bike elettrica ;

; la misura della bicicletta, compresa la regolazione degli elementi dell’ammortizzatore. Per questo è consigliabile rivolgersi presso un rivenditore per il “bike-fitting” piuttosto che acquistarla online;

della bicicletta, compresa la regolazione degli elementi dell’ammortizzatore. Per questo è consigliabile rivolgersi presso un rivenditore per il “bike-fitting” piuttosto che acquistarla online; il freno e il cambio devono essere facilmente accessibili dal manubrio. Il freno azionabile con un dito è un elemento indispensabile per una guida sicura in discesa, secondo gli esperti;

devono essere facilmente accessibili dal manubrio. Il freno azionabile con un dito è un elemento indispensabile per una guida sicura in discesa, secondo gli esperti; fare un giro di prova approfondito per valutare l’ergonomia e la maneggevolezza, la gestione dell’unità di controllo e la quantità di informazioni che fornisce.

TEST MOUNTAIN BIKE ELETTRICHE 2023 DI TCS, ADAC E ÖAMTC

Fatte le premesse sulla scelta della bici elettrica con particolare riguardo alle mountain bike elettriche, passiamo ora al test. Nella comparativa sono state selezionate esclusivamente le bici elettriche con sospensioni integrali e reggisella telescopico. I test sono stati eseguiti sia in laboratorio sia su strade in contesti naturali e terreni scoscesi, per replicare le condizioni reali di utilizzo. Le valutazioni nello specifico riguardano:

maneggevolezza e guida ;

; facilità d’ uso ;

; comfort della pedalata;

della pedalata; stabilità in curva;

in curva; peso della bicicletta;

della bicicletta; peso complessivo supportato;

autonomia ;

; tempo di ricarica ;

; frenata.

TEST MOUNTAIN BIKE ELETTRICHE 2023: LA CLASSIFICA CON PRO E CONTRO

La facilità di frenata delle mountain bike elettriche testate è stata determinante per il piazzamento in classifica. Inoltre hanno contribuito a una buona valutazione anche la posizione della seduta e il sistema di assistenza alla spinta con blocco all’indietro nelle salite di montagna. Ecco di seguito la classifica del test mountain bike elettriche 2023, con pro e contro, dall’ultima alla prima posizione:

9.Scott Strike eRIDE 940: consigliata

Pro: Supporto armonico del motore, Posizione di seduta confortevole.

Contro: Leva del reggisella difficile da raggiungere, solo 500 Wh, Unità di controllo disordinata, Peso totale ammesso minimo, Senza pedali.

8.Canyon Neuron:ON 8: consigliata

Pro: Buon telaio, Supporto armonico del motore, Agile, Cambio buono.

Contro: Tempi di caricamento lunghi, Limite del bloccaggio dello sterzo, Senza pedali.

7.Radon Render Hybrid CA 8.0 CX: molto consigliata

Pro: Buon telaio, Supporto armonico del motore, Agile, Cambio buono.

Contro: Tempi di caricamento lunghi, Limite del bloccaggio dello sterzo, Senza pedali.

6.Flyer UPROC X: molto consigliata

Pro: Facile installazione a posteriori dei fari, Ampie informazioni sul display, Unità di controllo ordinata, Buona rimozione della batteria.

Contro: Freno a due dita, Motore rumoroso.

5.KTM MACINA KAPOHO 7973: molto consigliata

Pro: Supporto armonico del motore, Agile, Unità di controllo ordinata.

Contro: Freno a due dita, Bloccaggio dello sterzo limitato, Nessun display della velocità, Posizionamento sfavorevole dei cavi sul lato inferiore del coperchio del motore.

4.Haibike ALLMTN 2: molto consigliata

Pro: Motore silenzioso e potente, Peso totale elevato consentito.

Contro: Freno a due dita, Supporto spinta ritardato, Posizione di seduta posteriore pesante, Contatto del pedale con il terreno, Il coperchio della presa di ricarica non è fissato.

3.Bulls Sonic Evo AM 2 Carbon 750: molto consigliata

Pro: Luce posteriore integrata, Facile installazione a posteriori dei fari, Controllo di bordo ordinato.

Contro: Freno a due dita, Posizione di seduta posteriore pesante, Contatto del pedale con il terreno.

2.Giant Stance E+ Pro 0: molto consigliata

Pro: Freni molto buoni, Freno a un dito, Agile, Peso totale.

Contro: Unità di controllo non ottimale dal punto di vista ergonomico, Pedali scivolosi.

1.Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL 750: molto consigliata

Pro: Freni molto buoni, Freno a un dito, Molte informazioni con Kiox-300, Supporto armonico del motore.

Contro: Bloccaggio dello sterzo limitato, Installazione e rimozione della batteria, Senza pedali.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.