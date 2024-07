Vespa Primavera Batik: quanto costa la versione speciale?

Vespa aggiorna la gamma con un’edizione speciale della Primavera. È la Vespa Primavera Batik, versione che nasce da un incontro tra culture lontane ma accomunate da diverse eleganze: le forme inconfondibili di Vespa Primavera e i temi e le trame del Batik, il tradizionale tessuto indonesiano ottenuto con procedimenti esclusivi di preziosa manifattura e riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Scopriamo quanto costa questa versione speciale.

CHE COS’È IL BATIK

Le prime evidenze della tecnica e dell’arte Batik risalgono al XII secolo. Questa particolare tessuto, ottenuto per stampa o per decorazione a mano, ma sempre usando la cera d’api durante la lavorazione, nasce nell’isola di Java, inizialmente come ornamento per le classi aristocratiche, per poi diffondersi in tutto l’arcipelago indonesiano. Ancora oggi il Batik è un elemento fondante della cultura indonesiana ed è quotidianamente indossato, non solo per eventi formali. Nei secoli il Batik è stato portatore di una filosofia simbolica e vero mezzo di espressione, grazie all’utilizzo di disegni tradizionali, codificati in base alla forma o agli elementi che rappresentano. Così la varietà dei Batik passa dal Parang Rusak, riservato a principi e nobili, al Sawat, simbolo di potere, al Senen che riprende i simboli della energia cosmica, fino al Udan Liris, emblema di fertilità.

Il Batik ha raggiunto l’Europa nel XIX secolo diventando un ponte tra la cultura orientale e quella occidentale, le sue trame elegantemente esotiche hanno contaminato stili fondamentali come l’Art Nouveau e, ai giorni nostri, il mondo dell’alta moda.

COM’È LA VESPA PRIMAVERA BATIK?

Vespa Primavera Batik presenta una colorazione di base, verde amabile, che richiama onde che frangono su spiagge tropicali. Le linee più tese evocano templi nascosti e la decorazione Batik è una collezione di ben sette diversi motivi mistici, originari delle isole, tra Java, Sumatra e Bali. Tra i temi evocati dalle sette diverse trame Batik che decorano Vespa ci sono la prosperità e l’origine della vita, la forza e la longevità, il rispetto per le origini, il fascino e il carisma, la leadership e la saggezza.

Le decorazioni Batik, applicate sulla Vespa Primavera grazie alla Water Transfer Technology, partono dal ‘cravattino’, il caratteristico e distintivo fregio sul frontale, per poi ornare l’apertura del vano porta oggetti nel contro scudo e infine correre sulla pedana e lungo pance laterali della Vespa. La sella, in colorazione light brown, con cuciture sui toni del verde, aggiunge un elemento di naturalezza, richiamando la nuance di spiagge assolate.

Il top box in tinta, personalizzabile con gli sticker Batik, disponibili separatamente, amplia le funzionalità di Vespa Primavera Batik, aggiungendo capacità di carico e completa l’estetica di una versione tra le più gioiose nella lunga storia di Vespa.

QUANTO COSTA VESPA PRIMAVERA BATIK? I PREZZI

Vespa Primavera Batik è disponibile in tre diversi allestimenti corrispondenti ad altrettanti cilindrate.

Vespa Primavera Batik 50: 4.399 euro

Vespa Primavera Batik 125: 5.399 euro

Vespa Primavera Batik 150: 5.499 euro.

Lo stile del Batik si sposa perfettamente alla fluidità e alla prontezza del motore i-get Euro 5 +, creando un ottimo mix di fascino e agilità. Vespa Primavera Batik presenta inoltre un innovativo cruscotto smart che fornisce in tempo reale tutte le informazioni sul viaggio e sullo status dello scooter. Un’esperienza di guida ulteriormente potenziata dal sistema Vespa MIA: l’accessorio che connette la Vespa allo smartphone del conducente, permettendogli di rispondere comodamente alle telefonate, riprodurre musica ed effettuare chiamate tramite comandi vocali.