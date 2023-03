Cosa considerare nella scelta della polizza moto

Quando arriva il momento di scegliere l’assicurazione per la propria moto non bisogna solo farsi guidare dal fattore prezzo, perché sono tante le variabili da considerare. Molto importante è il grado di protezione offerto, nonché l’affidabilità e la serietà della società assicuratrice. Vediamo, qui di seguito, cosa bisogna considerare nella scelta della polizza moto per evitare spiacevoli sorprese.

SCELTA DELL’ASSICURAZIONE MOTO: ASPETTI GENERALI

A differenza di quello che si potrebbe pensare, la scelta della polizza moto non è così semplice, specialmente quando la finalità non è solo quella di risparmiare. Le proposte delle compagnie sono così numerose che è abbastanza comune andare in confusione e non sapere su quale prodotto assicurativo puntare.

In ogni caso considerare solo il prezzo non è mai una buona soluzione, in quanto si rivela determinante valutare il grado di copertura e tutti gli altri servizi inclusi nella polizza. Altrettanto determinanti sono poi il massimale e la franchigia. Nel primo caso ci si riferisce al tetto massimo che la compagnia corrisponde in caso di danni, mentre la seconda voce identifica la percentuale al di sotto della quale non viene riconosciuto il rimborso nei confronti dell’assicurato. In linea generale è sempre meglio prediligere le assicurazioni moto che prevedono, a parità di prezzo, massimali alti e franchigie basse.

Bisogna ricordare inoltre gli operatori abusivi che propongono assicurazioni false o che sfruttano in modo illegittimo il nome di una compagnia regolarmente autorizzata per ingannare i consumatori. Per difendersi da tali pratiche scorrette si può sempre effettuare un controllo sul portale ufficiale dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) o negli elenchi delle imprese europee che operano in Italia. Occorre precisare che le imprese EU non sono sottoposte al controllo dell’IVASS ma a quello dell’autorità di vigilanza del luogo in cui hanno sede legale. Gli intermediari che propongono le polizze, invece, devono essere iscritti nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) o inseriti nell’elenco degli intermediari attivi nell’Unione Europea.



POLIZZA MOTO E GARANZIE FACOLTATIVE

A volte può sorgere l’esigenza di integrare l’RCA prevista dalla legge con tutta una serie di garanzie facoltative, meglio note come Assicurazione Rischio Diverso (ARD). Una delle garanzie maggiormente richieste è quella relativa al furto e incendio, grazie alla quale sarà possibile coprire i danni materiali o altri eventi che derivano dal furto totale e parziale, nonché da fenomeni di esplosione o combustione.

Può inoltre capitare di ritrovarsi con la moto in panne e per questo tornerà utile l’assistenza stradale, mediante la quale ottenere l’intervento di un carro attrezzi senza sostenere alcun costo. Questo tipo di assistenza scatta anche in caso di sinistri o quando il mezzo deve essere rimosso dalla carreggiata perché eccessivamente danneggiato e non marciante.

Tante persone si chiedono inoltre se per l’assicurazione moto sia conveniente o meno aggiungere la tutela legale. Sul punto è importante ricordare che in caso di incidenti è abbastanza ricorrente trovarsi coinvolti in situazioni spiacevoli regolate dal codice penale, specialmente quando ricorrono lesioni fisiche di grave entità. Ecco, quindi, che il supporto legale potrà rivelarsi prezioso e pertanto rappresenta una voce da prendere in seria considerazione sulla quale non vale la pena risparmiare.

Negli ultimi tempi le compagnie assicurative consigliano l’installazione della scatola nera non solo sui veicoli, ma anche sulle moto. Questo dispositivo satellitare molto spesso comporta un risparmio sul premio da corrispondere ed è in grado di registrare le informazioni riguardanti gli spostamenti del mezzo sul quale viene montato. Più nello specifico, la scatola nera permette di ricostruire la dinamica di un sinistro, così che la compagnia possa tutelarsi da eventuali frodi. Solitamente chi sceglie di avere la scatola nera potrà ottenere una riduzione del premio fino al 20%, aspetto che porta a investire in altre utili garanzie, come ad esempio la citata tutela legale o l’assistenza stradale.

Molti non sanno che in caso di sinistro per colpa il solo soggetto a non essere coperto dall’RCA obbligatoria è proprio il conducente responsabile dall’accaduto. Tutto ciò spiega come mai si raccomanda sempre di inserire nella polizza anche una speciale garanzia denominata infortuni del conducente, in modo da ottenere ampia tutela non solo per lesioni gravi, ma anche in caso di decesso.





MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO PER LA POLIZZA MOTO

Diversi assicurati preferiscono non corrispondere il premio della polizza moto in un’unica soluzione. Il versamento frazionato, ad esempio con cadenza mensile, trimestrale o semestrale, è sicuramente comodo per chi non dispone di molta liquidità, ma può comunque comportare dei costi aggiuntivi, ovvero gli interessi dovuti alla sottoscrizione del finanziamento. In situazioni del genere diventa determinante confrontare i vari preventivi con molta attenzione al fine di verificare che il pagamento delle 12 rate non preveda delle maggiorazioni sul premio.



SOSPENSIONE DELLA POLIZZA MOTO

Altro elemento da non trascurare in fase di scelta della polizza moto è la possibilità di sospendere la copertura, quindi di disattivare l’assicurazione nei periodi in cui il mezzo non viene utilizzato, ad esempio nel corso della stagione invernale.

Com’è facile intuire, l’interruzione e la successiva attivazione della polizza offre al motociclista una certa flessibilità. Esistono infatti molti assicurati che si ritrovano a parcheggiare il mezzo per diversi mesi pur continuando a pagare comunque il premio. L’opportunità di gestire la copertura online è sicuramente molto comoda per mettersi su strada in modo regolare e in completa sicurezza.



POLIZZA MOTO: ALTRE COSE DA SAPERE

Alla luce di quanto spiegato, la scelta della polizza moto non può essere frettolosa, in quanto le variabili da tener presenti sono tante e non si esauriscono solo al fattore prezzo. Puntare al massimo risparmio non è mai una buona soluzione, visto che l’aggiunta delle garanzie extra può rivelarsi determinante al fine di sostenere eccessivi costi in caso di sinistri.

Oggi trovare prodotti assicurativi contraddistinti dal convincente rapporto qualità-prezzo non è poi così complicato, soprattutto se si ricorre al confronto delle offerte sul web grazie a portali di comparazione specializzati e altamente affidabili. A tal riguardo si può provare a risparmiare sulla assicurazione moto con Assicurazione.it, sito che opera con la regolamentazione dell’IVASS per comparare le varie offerte delle compagnie assicurative in pochi e semplici click.

L’acquisto della polizza potrà inoltre avvenire direttamente online, quindi tramite il proprio PC o smartphone, senza lunghe attese ed evitando di affrontare complicate procedure. In ogni caso è bene ricordare che le assicurazioni sono contratti veri e propri, contenenti numerose clausole e termini tecnici. Informarsi in anticipo sul significato delle varie diciture è determinante, per questo si può sempre richiedere assistenza tecnica o il parere di un esperto operatore.