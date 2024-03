Assicurazione moto: preventivi più cari nel 2024

Le tariffe RC moto continuano a crescere dopo anni di cali. Le rilevazioni di febbraio 2024 dicono che i motociclisti spendono in media 352,9 euro, un importo più alto del 23,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il dato arriva dall’Osservatorio di Segugio.it, il portale che individua il preventivo assicurazione moto più conveniente tra le offerte delle compagnie partner, secondo cui il trend d’aumento ha interessato tutte le Regioni. Il premio è salito soprattutto in Valle d’Aosta, +37,7%, dove si è passati dai 162,6 euro di febbraio 2023 ai 224,06 euro di febbraio 2024; incrementi particolarmente consistenti si sono registrati anche nelle Marche, +31,8%, nel Veneto, +31,2%, e nel Lazio, +29,6%. Per quanto riguarda, invece, le Regioni ‘più virtuose’, troviamo il Friuli-Venezia Giulia, +7,1%, la Campania, +10,2%, e la Calabria, +12,3%.

PREVENTIVO RC MOTO: PREZZI IN RIALZO SOPRATTUTTO PER I GIOVANI

Sono gli under 24 anni a risentire maggiormente dell’aumento dei prezzi RC moto. Per loro, il premio medio è

cresciuto in dodici mesi del 34,4%, vale a dire dai 600 euro di febbraio dello scorso anno ai quasi 807 euro

attuali. Aumenti sopra il 30% anche per i motociclisti che rientrano nella fascia di età 25-34 anni, mentre sono

stati più fortunati gli over 60, che hanno visto salire le tariffe del 20,3%.

AUMENTI RC MOTO: LE PRINCIPALI CAUSE

A pesare sulle tariffe è il boom dell’inflazione, che ha portato a un aumento del costo delle riparazioni delle moto a seguito di un sinistro e al conseguente rialzo dei risarcimenti liquidati dalle compagnie. Un’ulteriore causa è anche la maggiore frequenza degli incidenti stradali, legata a un ritorno alla normalità della circolazione di mezzi rispetto agli anni di pandemia.

L’aumento delle tariffe è stato il tema trattato dalla Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi sul settore assicurativo, convocata lo scorso 14 febbraio 2024 dal Garante per la Sorveglianza dei Prezzi. Sul tavolo della Commissione sono arrivate una serie di proposte da parte dell’ADOC (Associazione Nazionale per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori) per arginare i rincari assicurativi, tra cui:

rivedere il metodo per attribuire la classe di merito agli assicurati (l’attuale bonus-malus penalizza eccessivamente in caso di sinistro);

agli assicurati (l’attuale bonus-malus penalizza eccessivamente in caso di sinistro); ripartire la componente di rischio sull’incidentalità a tutte le Province , evitando agli assicurati di pagare di più solo perché residenti in determinate zone;

, evitando agli assicurati di pagare di più solo perché residenti in determinate zone; contrastare le truffe assicurative con maggiori controlli.

ASSICURAZIONE MOTO: I FATTORI CHE INCIDONO SUL COSTO DEL PREVENTIVO

Il premio pagato per la polizza RC Moto varia notevolmente in base a diversi fattori. Tra i principali troviamo:

l’età e l’esperienza di guida del motociclista, con i conducenti più giovani e neopatentati che tendono a pagare premi assicurativi più alti rispetto ai conducenti con più esperienza alla guida;

la classe di merito: i proprietari di moto in prima classe da più anni pagano molto meno rispetto a chi

staziona in classi maggiori della seconda;

staziona in classi maggiori della seconda; il luogo di residenza, con le città ad alto tasso di incidentalità che fanno pagare premi assicurativi più elevati.

A incidere sul premio della polizza moto è anche il livello di copertura scelto da chi stipula. Ad esempio, una copertura che include anche determinate garanzie accessorie, come il furto e incendio, gli infortuni del conducente e la polizza Kasko, avrà un costo maggiore rispetto a un’assicurazione per la Responsabilità Civile.