Cilindrata: quanto incide sulle tariffe dell’assicurazione moto

Quando si sceglie una moto, è fondamentale considerare non solo il prezzo d’acquisto o le prestazioni, ma anche i costi assicurativi legati alla cilindrata. Questo parametro tecnico influisce in modo diretto sulle tariffe delle polizze RC Moto, ma non è l’unico elemento che determina il premio finale. Capire quanto incide la cilindrata sull’assicurazione può aiutarti a fare scelte più consapevoli, risparmiando anche in modo significativo.

COME INCIDE LA CILINDRATA SULL’ASSICURAZIONE MOTO

La cilindrata è uno dei principali fattori che incidono sul costo dell’assicurazione moto. Maggiore è il numero di centimetri cubici (cc) del motore, più alta è – generalmente – la potenza del mezzo e, quindi, il rischio percepito dalla compagnia assicurativa. Di conseguenza, una moto con cilindrata elevata tende ad avere un premio assicurativo più alto rispetto a una con cilindrata bassa. Tuttavia, il legame tra cilindrata e tariffa non è meccanico: non basta aumentare di 50 cc per vedere il premio lievitare, poiché entrano in gioco molte altre variabili. Per chi vuole approfondire nel dettaglio la guida per capire come cambia il prezzo dell’RC Moto sulla base della cilindrata fornisce uno schema utile per confrontare i costi in base ai diversi modelli.



CILINDRATA E CLASSI DI MERITO: COSA SAPERE

Quando si stipula una polizza RC Moto, la classe di merito è un elemento chiave per determinare il costo finale. Essa riflette la ‘storia assicurativa’ del conducente, premiando chi non ha fatto incidenti. Tuttavia, la cilindrata moto e le classi di merito possono interagire in modo interessante: chi guida moto di bassa cilindrata è spesso un neofita, quindi parte da una classe alta (più costosa), mentre un motociclista esperto con una moto più potente può beneficiare di una classe più bassa (meno costosa), riducendo l’impatto dell’alta cilindrata sul premio.



FATTORI AGGIUNTIVI CHE INFLUENZANO IL PREMIO

Oltre alla cilindrata, le assicurazioni moto tengono conto di numerosi altri elementi. La residenza del contraente, l’età, il tipo di utilizzo della moto (saltuario o quotidiano), l’anno di immatricolazione e perfino il parcheggio notturno incidono sul costo della polizza. Anche le coperture accessorie, come furto e incendio o assistenza stradale, possono aumentare notevolmente il premio. In questo quadro, quanto costa l’assicurazione moto 125 o 250 o 600 dipende da un insieme di fattori, ma la cilindrata resta un indicatore chiave.





CILINDRATA E RC FAMILIARE: CAMBIA QUALCOSA?

Con l’introduzione della RC familiare, è possibile assicurare una moto con la stessa classe di merito di un altro veicolo del nucleo familiare, anche se di diversa tipologia (auto o moto). Questa novità può rappresentare un vantaggio per chi desidera risparmiare sull’assicurazione moto ad alta cilindrata. In pratica, se un familiare ha una buona classe su un’auto, anche una nuova moto da 600 cc può accedere alla stessa classe, riducendo la spesa rispetto al passato.



MOTO POTENTE = POLIZZA PIÙ COSTOSA? NON SEMPRE

La credenza comune che una moto più potente corrisponda sempre a un’assicurazione più cara è solo parzialmente vera. In molti casi è così, soprattutto per motocicli sportivi o di alta cilindrata guidati da neopatentati. Tuttavia, ci sono eccezioni. Ad esempio, alcune moto da 600 cc possono risultare più economiche da assicurare rispetto a certi scooter da 250 cc, soprattutto se il proprietario ha una buona classe di merito e vive in una zona con bassa sinistrosità. Per questo motivo, chi è in cerca dell’assicurazione moto più economica in base ai cc dovrebbe sempre confrontare più preventivi.