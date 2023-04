e-Bike e sblocco velocità: il sistema anti manomissione Shimano

Lo sblocco della velocità e-bike è diventato un fenomeno dilagante raramente interessato dai controlli delle autorità su strada che vi abbiamo raccontato di recente. Ciò non toglie che le maggiori aziende attive nella produzione di biciclette elettriche stiano adottando misure sempre più stringenti per contrastare la manomissione. Shimano, ad esempio, spiega perché lo sblocco della velocità è pericoloso e cosa rischiano i clienti che lo fanno, ricordando che esiste un modo per individuare le bici elettriche modificate.

COSA SI RISCHIA SBLOCCANDO LA VELOCITA’ SULLE E-BIKE

Shimano ha preso molto seriamente la diffusione delle e-bike con velocità sbloccata, collaborando con la Confederazione dell’industria europea delle biciclette (CONEBI) e adottando una serie di misure per sensibilizzare i ciclisti sui rischi. “La guida di e-bike manipolate su strade pubbliche può non solo portare a problemi tecnici, ma anche a gravi conseguenze legali. I kit di manomissione e altri tipi di manipolazione possono danneggiare il sistema di trasmissione e la bicicletta stessa. Gli utenti rischiano di perdere la garanzia e di invalidare i propri diritti di garanzia. Se si verifica un incidente con una e-bike manomessa, ciò può comportare costi di responsabilità elevati e azioni penali”, dichiara l’azienda in un comunicato.

SHIMANO CONTRO LE BICI MANOMESSE CON LO SBLOCCO VELOCITA’

Cosa si intente per manomissione di una bici elettrica? Shimano spiega che è lo stato in cui un prodotto non è conforme agli standard nazionali o regionali. Per impedire che le e-bike siano utilizzate in modo improprio Shimano ha adottato un sistema anti-manomissione e varie misure:

requisiti inclusi nella norma EN 15194:2017 ;

; migliorare i sistemi di trasmissione delle e-bike per rendere più difficile la manomissione;

corsi di formazione , documentazione, workshop, campagne, ecc., per aumentare la consapevolezza dei rischi e dei pericoli della manomissione;

, documentazione, workshop, campagne, ecc., per aumentare la consapevolezza dei rischi e dei pericoli della manomissione; fornisce informazioni sui contrassegni obbligatori delle bici S-EPAC fino a 45 km/h (targa di immatricolazione, identificazione del produttore, targa regolamentare, etc.) ed EPAC (marcatura CE);

(targa di immatricolazione, identificazione del produttore, targa regolamentare, etc.) ed (marcatura CE); supporta le autorità di sorveglianza del mercato e la polizia nell’identificazione delle e-bike manomesse.

IL SISTEMA SHIMANO CHE RICONOSCE LO SBLOCCO VELOCITA’ SULLE E-BIKE

I sistemi Shimano STEPS sono dotati di un sensore in grado di rilevare la manomissione che produce il codice di errore E295 con l’attivazione della sola modalità provvisoria di funzionamento indicata dal codice di errore 299. La modalità provvisoria può essere disattivata solo preso la rete di assistenza Shimano o un distributore autorizzato. La manomissione con sblocco della velocità può provocare danni con costi notevoli di riparazione che saranno a carico del proprietario della bici. Shimano afferma che in base alla gravità del danneggiamento, in alcuni casi potrebbe addirittura non essere possibile effettuare la riparazione.