Impennare in moto: sanzione prevista e altri rischi

Impennare in moto è un’azione che molti motociclisti trovano divertente e, per certi versi, adrenalinica, ma che in realtà risulta molto rischiosa sia per chi la mette in pratica che per la sicurezza stradale in generale, vista la possibilità di coinvolgere altri utenti. Meglio quindi non farla mai, se non in luoghi appositamente deputati, anche perché impennare la moto comporta delle sanzioni, essendo una manovra espressamente vietata dal Codice della Strada.

IMPENNARE IN MOTO: DOVE SI PUÒ FARE?

Diciamo subito che l’impennata con la moto può essere consentita solo in particolarissime situazioni, ad esempio in pista durante specifiche gare o esibizioni e comunque sempre all’interno di proprietà private, salvo che la manovra non sia espressamente vietata dagli organizzatori o dalle regole dell’evento (o del circuito). È sempre esclusa, invece, la possibilità di impennare sulla pubblica via (o privata ma aperta al pubblico transito).

IMPENNARE IN MOTO: COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA

In questo caso, infatti, interviene l’articolo 170 comma 1 del Codice della strada, secondo cui “sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore“.

Attenzione: anche se la norma vieta solo di alzare la ruota anteriore, non significa che si possa farlo con quella posteriore (il cosiddetto ‘stoppie’). Infatti sollevare la ruota posteriore, per analogia, è assimilato a sollevare la ruota anteriore, e resta dunque condotta ugualmente vietata. Inoltre il CdS cita sia i ciclomotori che i motocicli, quindi la condotta è sempre perseguita a prescindere dalla cilindrata e dalle dimensioni del veicolo. Quindi non si può impennare neppure con un cinquantino.

MULTA PER CHI IMPENNA IN MOTO

Ma quali sono le sanzioni per chi viola il divieto sancito dall’art. 170 comma 1 CdS? Lo specifica il successivo comma 6, disponendo per i trasgressori il pagamento di una multa da 83 a 332 euro. Inoltre il comma 7 prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo della moto per sessanta giorni, che diventano novanta in caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione