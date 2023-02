Le moto Euro 5+ inizieranno a essere commercializzate dal 2024, con una serie di adeguamenti agli standard tecnici di omologazione europei. In questo articolo anticipiamo le novità dell’omologazione moto Euro 5+, cosa prevede e da quando si potranno vendere e comprare solo motocicli omologati Euro 5+.

Aggiornamento del 22 febbraio 2023 a un anno dall’introduzione del nuovo standard di omologazione per le moto Euro 5+.

DAL 2024 SCOOTER E MOTO EURO 5+

L’attuale norma Euro 5 per le moto è scattata a gennaio 2020 e da allora tutti i motocicli di nuova omologazione devono rispettare questo standard UE, mentre dal 1° gennaio 2021 l’obbligo è stato esteso alle moto immatricolate nuove. La data delle prossime norme Euro 5+ è già fissata e ad aiutarci a fare chiarezza sulle novità è il TÜV Italia. Per tutti i veicoli di categoria L scatteranno le nuove procedure di omologazione. Saranno coinvolti quindi i veicoli che secondo le direttive comunitarie rientrano in queste categorie:

ciclomotori;

motocicli;

motocicli da fuori strada a quattro ruote (quad);

altri piccoli veicoli a motore con tre o quattro ruote.

OMOLOGAZIONE MOTO: COME FUNZIONA

Spesso e volentieri leggiamo post in cui si parla indistintamente di omologazione e immatricolazione come se fossero la stessa cosa. Ma cos’è in realtà l’omologazione di un veicolo? L’omologazione è il termine che definisce l’intero processo di approvazione di un veicolo, spiega il TÜV Italia. Si traduce in un certificato rilasciato dall’autorità preposta, che consente a un prodotto di entrare in quel mercato. Il processo omologativo inizia con l‘accreditamento seguito dai test in accordo a norme e direttive. Prosegue poi con la preparazione di relazioni tecniche da trasmettere ai dipartimenti dei trasporti dei vari Ministeri europei per l’ottenimento dell’approvazione finale.

MOTO EURO 5+: COSA CAMBIA CON LA NUOVA OMOLOGAZIONE

Il prossimo step di omologazione moto sarà lo standard Euro 5+, che entrerà in vigore dal 2024 per i nuovi modelli e dal 2025 per tutti quelli nuovi in commercio. Per questi sarà necessario prevedere particolari test per il calcolo delle emissioni. Lo standard Euro 5+ introdurrà varie novità, come ad esempio la diagnosi OBD 2, adottata parzialmente sulle attuali omologazioni moto Euro 5, test di durabilità più severi e probabili riduzioni alla rumorosità. I nuovi requisiti di omologazione nel dettaglio includeranno: