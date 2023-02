E-scooter Smarda SE03: richiamo per rischio incendio e folgorazione

Gli scooter elettrici Smarda SE 03 prodotti in Cina e in vendita online sono stati richiamati dalla Commissione europea per carenze nei contenuti di sicurezza che potrebbero comportare rischio di incidente, incendio e folgorazione per l’utilizzatore. Lo riporta la Commissione europea in un bollettino ufficiale sulla notifica della Slovacchia dopo l’ispezione commerciale SOI. Ecco i dettagli del richiamo diffusi dal Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products) nella segnalazione A12/00388/23.

RICHIAMO SCOOTER ELETTRICI SMARDA SE 03 IN EUROPA A RISCHIO INCENDIO

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori o importatori a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità o contraffazione di prodotti da ritirare dal mercato o da controllare. La segnalazione per gli scooter elettrici Smarda SE 03 è stata notificata dalla Slovacchia e riguarda vari problemi di sicurezza elettrica e di guida.

SCOOTER ELETTRICI SMARDA SE 03 RITIRATI DAL MERCATO UE

Il richiamo degli scooter elettrici Smarda SE 03 e ritiro dal mercato sono scattati per il rischio di incendio, lesioni ed elettrocuzione. Sebbene sottoposti ad omologazione sono emersi importanti lacune segnalate alla Commissione europea. Gli e-scooter elettrici richiamati sono contrassegnati dal numero di omologazione e9*168/2013*11480*01. L’avviso pubblicato sul portale Safety Gate della Commissione europea conferma il livello di allerta dei Vigili del Fuoco a Londra e a New York per l’aumento di interventi legati agli incendi di batteria al litio di monopattini e bici elettriche.

PROBLEMI DI QUALITÀ E SICUREZZA NEGLI SCOOTER ELETTRICI SMARDA SE 03

Riguardo ai rischi di incendio, incidente e lesioni degli scooter elettrici SMARDA SE 03 la Commissione europea riporta che: “L’efficacia del sistema frenante anteriore è insufficiente, aumentando il rischio di incidente. Il faro non è fissato correttamente, non è garantita una corretta visibilità e vi è il rischio di accecare gli altri utenti della strada. Inoltre, il caricabatterie non è sufficientemente resistente agli urti nei cavi di alimentazione CA, aumentando il rischio di incendio. Inoltre, in presenza di una tensione superiore a 60 V CC nei connettori della batteria, non viene fornita protezione contro il contatto diretto con parti in tensione, aumentando il rischio di scosse elettriche. Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli”.