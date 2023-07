Tucano Urbano: arriva l’omologazione 22.06 per i caschi jet

Tucano Urbano aggiorna i caschi jet EL’MAX ed EL’CITY, ora conformi alla normativa di omologazione ECE 22.06. Le novità della nuova norma prevedono test più severi che non hanno impattato sulla versatilità. Ecco tutte le novità e le caratteristiche dei caschi Tucano Urbano per la città.

CASCHI TUCANO URBANO CON OMOLOGAZIONE 22.06

Con la norma ECE 22.06 Tucano Urbano innalza il livello di sicurezza dei caschi jet EL’MAX ed EL’CITY, sebbene sia ancora possibile vendere ed utilizzare caschi omologati con la precedente normativa 22.05. Le nuove norme stabiliscono criteri più severi di valutazione nei test d’impatto ma anche paletti per l’aggiunta accessori aftermarket come luci, Bluetooth e videocamera. Inoltre, devono superare:

test di impatto rotazionale, di punti di battuta su tutta la superficie della calotta, di decelerazione durante l’impatto, non solo ad alta ma anche a bassa velocità;

rotazionale, di punti di battuta su tutta la superficie della calotta, di decelerazione durante l’impatto, non solo ad alta ma anche a bassa velocità; test di scalzamento dal davanti oltre che da dietro;

dal davanti oltre che da dietro; controllo del flusso produttivo per evitare la contraffazione.

“Tutto questo – spiega Mirko Tambascia, product manager Tucano Urbano – si traduce in un casco sicuramente più protettivo, ma anche più grande e pesante. Il che avrebbe potuto penalizzare i nostri caschi, ma a noi di Tucano Urbano – si sa – piace ingegnarci: per rispettare in toto gli standard della norma, abbiamo deciso di focalizzarci su fitting e proporzioni”.

CASCO JET TUCANO URBANO EL’MAX IN BREVE

Il nuovo jet di TUCANO URBANO EL’MAX in policarbonato realizzato per chi percorre ogni giorno tragitti, anche extra urbani, di lunga-media lunghezza. Oltre alla sicurezza, EL’MAX è sviluppato per massimizzare il comfort grazie a:

interni in microfibra traspirante e anallergica con inserti in rete Aero 3D;

con inserti in rete Aero 3D; ampio spazio nella zona orecchie;

nella zona orecchie; ventilazione Clima System a 2 prese d’aria.

Inoltre, EL’MAX è dotato di doppia visiera, una trasparente esterna e l’altra scura parasole interna, per adattarsi a tutte le stagioni. Disponibile in nero opaco e in due colori lucidi, bianco e giallo fluo. Prezzo consigliato al pubblico: 159,90 €.

CASCO JET TUCANO URBANO EL’CITY IN BREVE

La città è tutta invece di, il nuovo casco jet di TUCANO URBANO EL’CITY, sempre in policarbonato, è pensato prevalentemente per l’uso in città. Ha doppia visiera e ventilazione Clima System a 3 prese d’aria. È proposto in tre tinte: verde airborne, grigio moondust e nero. Prezzo consigliato al pubblico: 149,90 €.