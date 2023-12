Buon SicurAnno: bilancio di un anno da ricordare

Il 2023 volge al termine e come sempre la Redazione di SicurMOTO.it festeggia con voi affezionati lettori i numerosi traguardi raggiunti. L’anno è andato benissimo con ben 2 milioni e 200 mila lettori, nonostante i tanti aggiornamenti dell’algoritmo di Google che hanno falciato molti siti del settore. E le prospettive per il 2024 sono addirittura migliori, soprattutto grazie a voi che ci seguite con affetto e costanza da oltre dieci anni!

BUON SICUR-ANNO: CI RIVEDIAMO IL 2 GENNAIO

Facendo il bilancio degli ultimi 12 mesi di SicurMOTO.it, siamo stati sempre di più impegnati a trattare le notizie di attualità, analizzando regolamenti, tecnologie, abbigliamento tecnico moto e novità normative del mondo delle due ruote sempre con l’obiettivo di fare chiarezza. Il lavoro che amiamo fare di più è essere puntuali e attendibili per i nostri lettori. Anche nel 2023 ci siamo riusciti, finendo con numerosi nostri articoli tra i primi risultati di Google News e fonte d’informazione per molti nostri colleghi.

Il 2023 di SicurMOTO.it è stato scandito da tante altre attività che abbiamo raccontato in questi 12 mesi entusiasmanti. Sicuramente molti di voi ci avranno ascoltato anche in diretta radio, dove con gli amici di Radio Kiss Kiss abbiamo dato utili informazioni sulla manutenzione, la sicurezza di guida e il Codice della Strada. Nel complesso abbiamo continuato il lavoro che ci piace fare di più: dare risposte chiare. E l’abbiamo fatto con tante utili guide, ma dedicandoci anche a nuove inchieste e approfondimenti, alcuni dei quali pubblicheremo nel corso del 2024.

2,2 MILIONI DI AUGURI, UN GRANDE RISULTATO NEL 2023

Durante il 2023 ci avete seguito in tantissimi: alcuni articoli hanno raggiunto oltre 100 mila visualizzazioni. Per noi è stato un altro anno di ottimi risultati: più di 2 milioni e 200 mila lettori con picchi superiori a 300 mila in alcuni mesi dell’anno. Questa è sicuramente la più grande ricompensa che ripaga il costante miglioramento del sito, sempre più ricco di contenuti di qualità e autorevoli.