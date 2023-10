EICMA 2023: biglietti, orari, come arrivare e parcheggi

EICMA 2023 si prepara a riaccendere i riflettori. L’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, giunta all’80^ edizione. Appuntamento alla Fiera di Rho dal 7 al 12 novembre 2023 (i primi due giorni sono però riservati a stampa e operatori del settore) per visitare i padiglioni che ospiteranno centinaia di espositori da 45 nazioni. Come ogni anno gli appassionati potranno assistere anche a gare, spettacoli ed eventi. Nelle prossime righe troverete tutte le informazioni utili su EICMA 2023: biglietti, orari, come arrivare, parcheggi, mentre prossimamente descriveremo invece le maggiori novità del salone.

EICMA 2023: BIGLIETTI IN VENDITA

I biglietti EICMA 2023 sono acquistabili esclusivamente online a questo indirizzo web. Ovviamente i tagliandi per i visitatori non addetti ai lavori si possono comprare solo per le giornate dal 9 al 12 novembre, dato che le prime due sono soltanto per giornalisti e addetti ai lavori.

il costo giornaliero per un biglietto intero (da 14 anni in poi) è di 19 euro + 1,5 euro di prevendita .

(da 14 anni in poi) è di . il costo giornaliero per un biglietto ridotto (under 14) è di 12 euro + 1,5 euro di prevendita.

Ingresso gratuito per i bambini da 0 a 3 anni e per i disabili con accompagnatore dotati di tesserino di invalidità o certificato equivalente.

Per i gruppi (scuole, associazioni motociclistiche, motoclub) tra 20 e 70 persone prezzo speciale di 14 euro. Ritiro biglietti alle casse dopo registrazione online sul sito dell’evento.



EICMA 2023: ORARI DI APERTURA

Di seguito gli orari di EICMA 2023.

Stampa : Martedì 7 novembre 2023 dalle 8:30 alle 18:30 ;

: Martedì ; Stampa e operatori : Mercoledì 8 novembre 2023 dalle 8:30 alle 18:30 ;

: Mercoledì ; Pubblico: da giovedì 9 novembre a domenica 12 novembre 2023 dalle 9:30 alle 18:30.

Gli espositori potranno sempre entrare 1 ora prima dell’orario di apertura e uscire mezz’ora dopo l’orario di chiusura.





EICMA 2023: COME ARRIVARE ALLA FIERA DI RHO

La location di EICMA 2023 si trova a nord-ovest del centro di Milano, nel territorio comunale di Rho. Come arrivare? Ci sono vari modi:

Metropolitana M1 (linea rossa) porta direttamente alla Fiera con una fermata apposita.

(linea rossa) porta direttamente alla Fiera con una fermata apposita. La Fiera di Rho è raggiungibile anche in treno con numerosi convogli di Trenitalia e Trenord in partenza dalle stazioni di Milano e di altri centri della Lombardia e del Piemonte. Per gli orari vi rimandiamo ai siti delle compagnie ferroviarie (attenzione, la fermata giusta del treno non è Rho ma ‘Rho Fiera Milano’).

con numerosi convogli di Trenitalia e Trenord in partenza dalle stazioni di Milano e di altri centri della Lombardia e del Piemonte. Per gli orari vi rimandiamo ai siti delle compagnie ferroviarie (attenzione, la fermata giusta del treno non è Rho ma ‘Rho Fiera Milano’). Per arrivare in auto o in moto a EICMA 2023 prendere, a seconda del luogo di partenza, l’ autostrada A50 Tangenziale Ovest , l’autostrada A4 da Venezia, l’autostrada A8 da Varese o l’autostrada A9 da Como, con uscite Fieramilano o Pero-Fieramilano. A chi raggiunge l’esposizione in moto viene offerto il servizio di parcheggio coperto gratuito presso il parcheggio PM1 – Porta Ovest del comprensorio fieristico.

prendere, a seconda del luogo di partenza, l’ , l’autostrada A4 da Venezia, l’autostrada A8 da Varese o l’autostrada A9 da Como, con uscite Fieramilano o Pero-Fieramilano. presso il parcheggio PM1 – Porta Ovest del comprensorio fieristico. La Fiera di Rho è anche raggiungibile direttamente dagli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio mediante un servizio di autobus.

EICMA 2023: PARCHEGGI DISPONIBILI

Alla Fiera di Rho, dove si svolge EICMA 2023, sono disponibili circa 10.000 parcheggi per i visitatori e 5.000 per gli espositori. Il costo del parcheggio EICMA è 18 euro per l’intera giornata o 12,50 euro per massimo 4 ore. Collegandosi a questo link è possibile prenotare un posto, la prenotazione online dev’essere fatta almeno 4 ore prima dell’arrivo. I parcheggi sono numerati PM1, PM2, P1, P2, P3, P4.



EICMA 2023: ESPOSITORI

A EICMA 2023, negli otto padiglioni del quartiere fieristico destinati alla kermesse, presenzieranno circa 1.700 espositori in rappresentanza di 45 Paesi. Complessivamente il 64% dei marchi arriverà dall’estero e il 36% dall’Italia, con numerosi e importanti i ritorni (come KTM e Husqvarna) e un buon 28% di espositori che parteciperanno per la prima volta in assoluto a EICMA. In pratica tra i grossi marchi del settore moto mancheranno solamente BMW Motorrad e Harley-Davidson. La lista completa degli espositori di EICMA 2023, con le rispettive ubicazioni sul perimetro espositivo, è elencata in ordine alfabetico sul sito ufficiale.