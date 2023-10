Giro Motociclistico di Sicilia 2023: ci sarà anche Mafra

Il Circuito Tricolore ASI, giunto alla sua terza edizione, si conclude in bellezza con il Giro Motociclistico di Sicilia 2023, che avrà luogo dal 5 all’8 ottobre. Questo evento, alla sua quinta edizione, non è solamente una manifestazione, ma un vero e proprio tuffo nella storia, rievocando il Moto Giro di Sicilia del 1950. Se allora si parlava di una gara di regolarità articolata in tre tappe per un totale di mille chilometri attraverso le più belle località dell’isola, oggi, grazie all’iniziativa di quattordici club federati Asi, il percorso si sviluppa su oltre 500 chilometri, permettendo ai partecipanti di rivivere le emozioni di un tempo. Anche in questa occasione l’evento sarà supportato dalla presenza immancabile di Mafra.

GIRO MOTOCICLISTICO DI SICILIA 2023: IL PERCORSO DA PALERMO A TERMINI IMERESE

Il Giro prevede una partenza scenografica da Piazza Giuseppe Verdi a Palermo il 5 ottobre , dirigendosi poi verso mete affascinanti come Corleone, Santo Stefano di Quisquina, Villabate e altre, con la prima sosta ad Agrigento.

scenografica , dirigendosi poi verso mete affascinanti come Corleone, Santo Stefano di Quisquina, Villabate e altre, con la prima sosta ad Agrigento. Il 6 ottobre , i partecipanti affronteranno le prove cronometrate al kartodromo di Gela , toccando poi luoghi caratteristici come Caltagirone e Piazza Armerina, con pernottamento a Pergusa.

, i partecipanti affronteranno le cronometrate , toccando poi luoghi caratteristici come Caltagirone e Piazza Armerina, con pernottamento a Pergusa. Il 7 ottobre è una giornata ricca, con passaggio per il Castello Normanno di Sperlinga e a Castelbuono, per terminare a Cefalù.

è una giornata ricca, con passaggio per il Castello Normanno di e a Castelbuono, per terminare a Cefalù. L’evento culmina l’8 ottobre con le premiazioni a Trabia, una visita al parco autodromo di Floriopoli e una conclusiva passerella a Termini Imerese.

MAFRA: PRESENZA INCONFONDIBILE TRA GLI APPASSIONATI DI MOTORI

Un elemento distintivo di questo Giro Motociclistico è senza dubbio la presenza di Mafra. L’azienda specializzata nel car & bike care e detailing con Labocosmetica, da sempre attenta e vicina agli appassionati di motori, si conferma come uno dei principali sponsor dell’evento. Non solo: si fa notare sul percorso con il grande arco gonfiabile Mafra, diventato un simbolo riconoscibile per tutti i partecipanti e gli spettatori. Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno in omaggio dei portabadge e cappellini firmati Mafra, testimoniando ancora una volta l’attenzione dell’azienda verso chi vive la passione per i motori.

