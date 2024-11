Le novità di Yamaha a EICMA 2024: dalla gamma MT agli scooter

Share on:

Yamaha si prepara a un’edizione di EICMA 2024 ricca di novità, presentando al pubblico un’esperienza immersiva nel suo universo motociclistico. Dal 7 al 10 novembre, presso lo stand I52 del Padiglione 24 di Fieramilano a Rho, i visitatori potranno ammirare da vicino l’attesissima gamma 2025 e partecipare a un ricco programma di attività interattive e incontri con i protagonisti del mondo delle competizioni.

LO STAND DI YAMAHA A EICMA 2024

Lo stand Yamaha sarà un punto di riferimento per gli appassionati di moto, offrendo un’ampia panoramica sulle ultime novità del brand. Tra le protagoniste assolute ci saranno le nuove hypernaked della famiglia MT, dalla MT-09 in versione Y-AMT alle MT-07 e MT-07 Y-AMT. Caratterizzate da un design rinnovato e da tecnologie all’avanguardia, queste moto promettono prestazioni e un piacere di guida entusiasmanti. Grande attenzione sarà dedicata anche alla Serie R, che incarna il DNA sportivo di Yamaha. I visitatori potranno ammirare le più recenti versioni delle R9, R3 e R125, fino alla mitica R1, anche in versione GYTR. Spazio anche al rinnovato T-Max 2025 con ABS Cornering e controllo della frenata (Brake Control).

Yamaha non si limiterà a esporre i suoi modelli, ma offrirà un’esperienza a 360° grazie a talk e incontri con ospiti d’eccezione, pronti a condividere la loro passione e i loro consigli di guida con il pubblico. Yamaha sfrutterà l’importante palcoscenico di EICMA 2024 anche per presentare al pubblico le sue innovazioni tecnologiche, tra cui il sistema Yamaha Chip Controlled Throttle (ride by ride) che debutta sulla MT-07 2025. Questa tecnologia, precedentemente utilizzata su modelli di cilindrata superiore della serie MT, consente l’utilizzo di una gamma completa di sistemi elettronici di assistenza al pilota.

La nuova MT-07 sarà dotata di tre modalità YRC (Yamaha Ride Control) che modificano le caratteristiche di potenza e risposta al comando del gas. Il sistema YCC-T introduce anche il nuovo controllo della gestione della trazione, garantendo un’esperienza di guida personalizzata e sicura. Tra le novità introdotte sulla MT-07, spicca la versione con la nuova trasmissione Y-AMT, che include di serie il cruise control.

MOTOLIVE DI YAMAHA A EICMA 2024

L’esperienza Yamaha a EICMA non si limiterà allo stand. Nell’area Motolive, all’esterno del padiglione 22, saranno organizzate numerose attività, tra cui il progetto Girl Full Power, dedicato alle donne che desiderano avvicinarsi al mondo delle due ruote. Nella Motolive Arena, si terranno le Champions Charity Race, gare a inseguimento con partenze da fermo.

Giovedì 7 e venerdì 8 novembre saranno dedicati al mondo del Rally, con la partecipazione del pilota Alessandro Botturi su una Yamaha Ténéré 700 del Ténéré Rally Team. Domenica 10 novembre, invece, i riflettori saranno puntati sul Superbike, con i piloti WSBK Andrea Locatelli e Jonathan Rea che si sfideranno su un tracciato flat track in sella a due Yamaha YZ450F con una speciale livrea celebrativa dei 10 anni di partnership con PATA.

YAMAHA E LA SUA COMMUNITY A EICMA 2024

Con la sua partecipazione a EICMA 2024, Yamaha si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di moto, offrendo un mix vincente di tecnologia, innovazione e passione per le due ruote. “EICMA è il momento dell’anno più atteso da ogni appassionato delle due ruote”, afferma Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Europe N.V., Filiale Italia. “Ci saranno tanti momenti pensati proprio per farli emozionare e divertire, e davvero numerose novità da scoprire. Un appuntamento, questo, di cui vogliamo essere protagonisti. Siamo impazienti di darvi il benvenuto al nostro stand”.

Gli appuntamenti completi a EICMA 2024:

Giovedì 7 novembre in Stand:

Dalle 11 alle 12.00 appuntamento con Fabio Quartararo , pilota di Moto GP;

, pilota di Moto GP; Dalle 15 alle 16.00 MXGP con Maxime Renaux e WMX con Lotte Van Drunen;

Giovedì 7 novembre presso Arena Motolive:

Dalle 11 alle 15.30 competizione Rally con il pilota Alessandro Botturi;

Dalle 16.30 alle 17 evento Girl Full Power con le motocicliste Francesca D’Alonzo, Elli Vignudelli, Ilaria Neutro;

Venerdì 8 novembre in Stand:

Dalle 11.00 alle 11.30 premiazione dei vincitori del Campionato TES, con la partecipazione di Andrea Ziliani;

Dalle 14.00 alle 15.00 appuntamento con il pilota Dominique Aegerter dal campionato WSBK e con Alessandro Delbianco per il CIV SBK;

dal campionato WSBK e con per il CIV SBK; Dalle 15.00 alle 16.00 momento dedicato all’MX2 con Thibault Benistant e al MXGP con Calvin Vlaanderen;

e al MXGP con Dalle 16.30 alle 17.00 premiazione dei vincitori della Ténéré Challenge con il pilota Alessandro Botturi;

Venerdì 8 novembre presso Arena Motolive

Dalle 11 alle 15.30 competizione Rally con il pilota Alessandro Botturi;

Sabato 9 novembre in Stand:

Dalle 11.00 alle 12.00 appuntamento con i piloti Karel Hanika, Marvin Fritz, Robin Mulhauser e Jason O’Hallora del campionato EWC;

del campionato EWC; Dalle 12.45 alle 13.55 incontro con il bluCru ambassador Andrea Dovizioso;

Dalle 14.00 alle 15.00 incontro con i piloti del campionato WSBK John Rea e Andrea Locatelli e presentazione delle moto con livrea speciale che celebra i 10 anni di partnership tra Yamaha e PATA;

e presentazione delle moto con livrea speciale che celebra i 10 anni di partnership tra Yamaha e PATA; Dalle 15.30 alle 16.30 premiazione dei vincitori delle R3 e R7 Cup con Andrea Dovizioso;

Domenica 10 novembre in Stand:

Dalle 11.00 alle 12.00 appuntamento con i piloti di Moto GP Alex Rins e WSBK Andrea Locatelli e Johnatan Rea;

e WSBK Dalle 12.00 alle12.30 intervista con Alex Rins, pilota di MOTOGP;

Domenica 10 novembre presso Arena Motolive: