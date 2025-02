Ducati più economica: qual è, quanto costa?

Quando si parla di Ducati, la mente va subito alle imprese su pista ottenute dai modelli più potenti e performanti del marchio. Ma non tutti sanno che l’azienda di Borgo Panigale offre anche opzioni più accessibili, perfette per chi sogna di entrare nel mondo Ducati senza spendere troppo. Ma qual è la Ducati più economica disponibile sul mercato? E quanto costa davvero? Continua a leggere per scoprire il modello entry-level della casa bolognese, analizzando caratteristiche, prezzo e ciò che lo rende un’opzione interessante per i motociclisti.

LISTINO DUCATI 2025

Attualmente la gamma Ducati disponibile sul mercato italiano conta moltissimi modelli tra scrambler, naked, supermotard, super sportive, enduro stradali, enduro e stradali. Scopriamoli tutti con il prezzo di listino aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo.

Scrambler

Scrambler Icon Dark depotenziata 35 kW: 9.490 €

Scrambler Icon depotenziata 35 kW: 9.890 €

Scrambler Icon Dark: 9.990 €

Scrambler Icon: 10.890 €

Scrambler Full Throttle depotenziata 35 kW: da 11.590 €

Scrambler Nightshift depotenziata 35 kW: da 12.590 €

Scrambler Full Throttle: da 12.590 €

Scrambler Nightshift: da 12.590 €

Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition: 15.000 €.

Naked

Monster depotenziata: da 11.690 €

Monster + depotenziata: da 12.090 €

Monster: da 12.690 €

Monster +: da 13.090 €

Monster SP depotenziata 35 kW: da 14.890 €

Streetfighter V2 depotenziata 35 kW: da 14.890 €

Monster SP: da 15.890 €

Streetfighter V2: da 15.890 €

Streetfighter V2 S depotenziata 35 kW: da 17.290 €

Streetfighter V2 S: da 18.290 €

Streetfighter V4: da 24.790 €

Streetfighter V4 S: da 27.990 €

Streetfighter V4 SP2: da 36.090 €.

Supermotard

Hypermotard 698 Mono depotenziata: da 12.290 €

Hypermotard 698 Mono RVE depotenziata: da 13.190 €

Hypermotard 698 Mono: da 13.290 €

Hypermotard 698 Mono RVE: da 14.190 €

Hypermotard 950: da 15.190 €

Hypermotard 950 RVE: da 16.190 €

Hypermotard 950 SP: da 19.390 €.

Super sportive

Panigale V2 depotenziata 35 kW: da 15.790 €

Panigale V2: da 16.790 €

Panigale V2 S depotenziata 35 kW: da 18.190 €

Panigale V2 S: da 19.190 €

Panigale V4: da 27.790 €

Panigale V2 Superquadro Final Edition: da 28.000 €

Panigale V4 S: da 33.990 €.

Enduro stradali

Multistrada V2: da 16.690 €

Multistrada V2 S: da 19.390 €

Multistrada V4: da 20.690 €

Multistrada V4 S: da 24.990 €

Multistrada V4 Rally: da 28.190 €

Multistrada V4 Pikes Peak: da 32.490 €

Multistrada V4 RS: da 38.390 €.

Enduro

DesertX: da 17.690 €

DesertX Discovery: da 19.990 €

DesertX Rally depotenziata: da 21.790 €

DesertX Rally: da 22.790 €.

Stradali

Diavel V4: da 27.290 €

XDiavel V4: da 28.990 €.

QUAL È LA DUCATI PIÙ ECONOMICA?

Alla luce dei prezzi appena elencati, e tralasciando le versioni depotenziate a 35 kW per la patente A2, la Ducati più economica sul mercato italiano è lo Scrambler Icon Dark che costa 9.990 euro. Questo modello si distingue per la sua livrea total black, con un elegante nero opaco che avvolge il serbatoio a goccia, i parafanghi e altri dettagli, dando un look sobrio ma allo stesso tempo aggressivo. La moto è spinta da un motore bicilindrico a L da 803 cc, raffreddato ad aria, che eroga circa 73 CV, offrendo una guida fluida e divertente.

Tra le caratteristiche spiccano il display TFT da 4,3 pollici, il sistema Ride-by-Wire con due modalità di guida (Road e Sport), l’ABS cornering e il controllo di trazione regolabile. È anche molto maneggevole grazie al telaio leggero e al baricentro basso, con un’altezza della sella di 795 mm che la rende accessibile a molti.

OFFERTE MOTO DUCATI 2025

Su tutte le nuove moto della gamma Ducati è disponibile l’offerta finanziaria Ducati Bike Value che permette di scegliere di tenere la moto dopo 3 anni versando un anticipo o permutando l’usato. Dopo 23 o 35 rate mensili, infatti, puoi scegliere se:

pagare la rata finale, anche rifinanziandola, e tenere la moto;

non pagare la rata finale e restituire la moto;

non pagare la rata finale, restituire la moto e acquistarne un’altra.

Il valore futuro garantito è calcolato sul prezzo di listino chiavi in mano e varia in base alla durata scelta e al modello. La durata scelta del finanziamento è di 24 o 36 mesi con fasce di chilometraggio diverse per ogni modello. Maggiori dettagli qui.