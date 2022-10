Area C Milano: moto e ciclomotori pagano?

Regolamento di Area C Milano: le moto e i ciclomotori pagano per accedere alla ZTL situata nel centro storico del capoluogo lombardo?

Per entrare in Area C di Milano moto e ciclomotori pagano? Tra poco risponderemo al quesito, prima ricordiamo, soprattutto a beneficio dei ‘non milanesi’, che l’area in questione è una zona a traffico limitato sita nel centro storico del capoluogo lombardo, coincidente con la cosiddetta Cerchia dei Bastioni. Questa ZTL prevede restrizioni di accesso per alcune tipologie di veicoli a motore in determinati giorni e orari. Scopriamo se queste restrizioni riguardano anche i mezzi a due ruote.

Aggiornamento del 19 ottobre 2022 a seguito delle ultime novità che hanno riguardato Area C di Milano.

AREA C MILANO: LE REGOLE DELLA ZTL

Area C Milano è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, mentre è ‘spenta’ il sabato e nei giorni festivi. Durante i giorni e gli orari di attivazione ci sono veicoli che possono entrare nella ZTL pagando un ticket, altri veicoli che hanno l’accesso vietato perché troppo inquinanti e altri ancora che godono di particolari permessi e dunque entrano gratuitamente. Qui maggiori informazioni. Il ticket di ingresso in Area C costa 5 euro, sono tuttavia previste numerose deroghe: ad esempio i residenti nella Cerchia dei Bastioni pagano solo 2 euro (ma solo a partire dal 41° ingresso nell’anno solare perché i primi 40 accessi sono gratuiti). Mentre per i veicoli di servizio il biglietto costa 3 euro.

AREA C MILANO: MOTO E CICLOMOTORI DEVONO PAGARE?

In base al regolamento di Area C Milano, moto e ciclomotori non devono pagare alcun ticket per entrare nella ZTL durante i giorni e gli orari di attivazione. Anche in questo caso, però, ci sono delle eccezioni:

– i motocicli e i ciclomotori Euro 0 e 1 a due tempi e a gasolio non possono MAI accedere in Area C anche pagando il ticket. Per questi veicoli, infatti, vige il divieto permanente d’ingresso;

– il divieto di cui sopra vale per tutti i veicoli della categoria L e delle relative sottocategorie, come da classificazione del Codice della Strada. Quindi anche per tricicli e per quadricicli leggeri e pesanti, ammesso che siano Euro 0 e 1 a due tempi e a gasolio. Tutti gli altri veicoli classificati come ciclomotori o motocicli, a benzina, gpl, ibridi, elettrici, oppure a gasolio da Euro 2 in poi, hanno invece sempre libero accesso ad Area C.

Per conoscere la categoria e la classe ambientale di un veicolo occorre guardare sulla carta di circolazione o sul documento unico: l’indicazione della categoria (L per moto e mezzi assimilati) si trova alla voce J; la classe ambientale (Euro 0, 1, 2, 3, ecc.) alla voce V.9 ed è spesso integrata con un’ulteriore specifica nel riquadro 3 del libretto.

Importante: nei prossimi anni saranno disposti nuovi divieti di ingresso in Area C Milano per moto e ciclomotori in base al tipo di alimentazione e alla classe ambientale. Ecco il calendario:

– dal 1° ottobre 2024:

a due tempi Euro 2;

a gasolio Euro 2;

a benzina a quattro tempi Euro 0 e 1.

– dal 1° ottobre 2025:

a due tempi Euro 3;

a gasolio Euro 3;

a benzina a quattro tempi Euro 2.

– dal 1° ottobre 2028:

a benzina a quattro tempi Euro 3.

– dal 1° ottobre 2030:

a due tempi Euro 4;

a gasolio Euro 4 e 5.

AREA C MILANO: MOTO E CICLOMOTORI STORICI

I motocicli storici con più di 20 e meno di 40 anni e dotati di Certificato di Rilevanza Storica possono usufruire di 25 giornate di accesso e circolazione in deroga all’anno (dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo), previa registrazione al servizio online MyAreaC. Invece le moto d’interesse storico con almeno 40 anni e dotate sempre di Certificato di Rilevanza Storica sono derogate dal divieto di accesso e circolazione, previa registrazione al medesimo servizio online. Ricordiamo che i motoveicoli non sono soggetti al pagamento del tagliando d’ingresso in Area C.

A differenza dei motocicli, i ciclomotori non rientrano nella definizione di veicolo storico e collezionistico. E pertanto i registri preposti non possono rilasciare il Certificato di Rilevanza Storica, ma solo documenti con efficacia privatistica (p. es. Carta ASI di storicità per ciclomotori) che non danno accesso alle deroghe di Area C riservate ai veicoli storici.

AREA C MILANO MOTO E CICLOMOTORI: SANZIONI PER I TRASGRESSORI

Chi entra in Area C di Milano, quando è attiva, in sella a un motociclo o ciclomotore non idoneo (sono tali, almeno fino al 2024, soltanto i modelli Euro 0 e 1 a due tempi e/o gasolio) rischia una multa da 168 a 678 euro. Nella fattispecie, infatti, si applica la sanzione prevista dall’art. 7 comma 13-bis CdS per chi circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte. Da notare che nel caso di reiterazione nel biennio successivo alla prima violazione, si aggiunge anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.