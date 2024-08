Germania: e-scooter equiparati alle bici, le assicurazioni dicono no

Il progetto del governo tedesco di equiparare le bici agli e-scooter non convince le compagnie assicurative della Germania, che in caso di conferma definitiva del provvedimento vedono un potenziale aumento dei rischi, soprattutto per i pedoni. La modifica è prevista dalla nuova legge sul traffico stradale, in fase di discussione, e consentirebbe agli scooter elettrici di circolare non solo sulle piste ciclabili ma anche sui marciapiedi e nelle aree pedonali, a condizione che siano aperte al traffico delle biciclette.

ASSICURATORI TEDESCHI: CITTÀ MENO SICURE CON LE NUOVE REGOLE

Come riporta Assinews.it, per gli assicuratori tedeschi il nuovo regolamento manda un segnale completamente sbagliato, esponendo gli utenti deboli della strada e in particolare i pedoni a pericoli decisamente maggiori. Anja Käfer-Rohrbach, vicedirettrice generale dell’associazione assicurativa GDV, ha ricordato che attualmente gli e-scooter possono circolare in Germania solo sulle piste ciclabili o sulla strada, mentre sono quasi sempre vietati sui marciapiedi: “Ma se il governo ammorbidisce questo divieto, renderà le città molto meno sicure“.

E-SCOOTER EQUIPARATI ALLE BICI? NO, ANZI VANNO TOLTI DALLE PISTE CICLABILI

Per supportare la propria tesi, la GDV porta come riferimento l’aumento del numero di incidenti tra ciclisti e pedoni. Se nel 2002 ne furono registrati 3.647, l’anno scorso sono stati 4.517. Molti di questi hanno avuto conseguenze gravi: 724 persone sono rimaste gravemente ferite e 13 sono morte. Invece di equiparare gli e-scooter alle biciclette, la GDV ritiene invece che le piste ciclabili debbano essere separate in modo molto più rigoroso e che le eccezioni esistenti debbano essere abolite. Gli assicuratori tedeschi sono inoltre favorevoli a maggiori controlli da parte degli uffici per l’ordine pubblico e della polizia. Questo perché gli scooteristi spesso usano i marciapiedi illegalmente, un comportamento particolarmente comune tra gli utenti degli scooter a noleggio, disponibili nella maggior parte delle città tedesche.

CONDUCENTI DI SCOOTER ELETTRICI INDISCIPLINATI IN GERMANIA

Sembra infatti che gli scooter elettrici a noleggio causino un numero significativamente maggiore di incidenti e, secondo gli ultimi studi sui sinistri, vengono guidati sul marciapiede più spesso degli scooter privati. Inoltre l’Ufficio federale di statistica ha pubblicato nuovi dati che illustrano il crescente rischio di incidenti con gli e-scooter: l’anno scorso, la polizia tedesca ha registrato 9.425 incidenti con danni alle persone in tutta la Germania, il 14,1% in più rispetto all’anno precedente (8.260). 22 persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un e-scooter, +100% rispetto al 2022. Tra l’altro la causa più comune, dichiarata dagli stessi conducenti, è l’uso della corsia sbagliata o del marciapiede.