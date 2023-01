Metzeler presenta le gomme MCE 6 Days Extreme Extra Soft

Metzeler allarga la gamma di pneumatici off road MCE 6 Days Extreme per competizioni enduro. Arriva la nuova posteriore in misura 140/80–18 progettata per le situazioni tecniche e ambientali più difficili. Ecco tutte le novità.

NUOVI PNEUMATICI METZELER MCE 6 DAYS EXTREME 140/80–18

La gamma di pneumatici Metzeler MCE 6 Days Extreme, la famiglia di pneumatici di Metzeler progettata per le competizioni enduro, si amplia con l’introduzione della nuova specifica posteriore Extra Soft appositamente sviluppata per le gare di enduro estremo. Il nuovo MCE 6 Days Extreme Extra Soft posteriore, in misura 140/80–18 70M NHS, è uno pneumatico specialistico adatto per competizioni e prove speciali della durata di un giorno. Presenta una mescola battistrada progettata per garantire la massima prestazione in condizioni di utilizzo estreme sia da un punto di vista tecnico che ambientale, quindi anche con temperature molto basse. Grazie all’elevato livello di grip la Extra Soft permette di affrontare anche gli ostacoli più difficili e di ripartire agevolmente anche da fermi, in mancanza di rincorsa. Inoltre la deformazione complessiva molto omogenea della carcassa garantisce un buon livello di comfort e la rende uno pneumatico facile da utilizzare anche per i piloti meno esperti, secondo il produttore.

METZELER MCE 6 DAYS EXTREME EXTRA SOFT: COSA CAMBIA

La specifica Extra Soft, che si distingue visivamente dal resto della gamma per:

la presenza di tre strisce parallele di colore bianco sul battistrada;

una nuova disposizione dei tasselli per garantire prestazioni ottimali anche con angoli di piega elevati;

una minore usura e una maggiore resistenza alla fatica che è una prerogativa molto importante nelle competizioni di enduro estremo in cui il pneumatico è sottoposto a deformazioni cicliche e multidirezionali.

Anche la mescola è completamente nuova, a base di 100% Carbon Black ed altamente resiliente, ovvero in grado di assorbire l’energia della deformazione. Inoltre ha un range di utilizzo molto ampio: funziona anche a temperature rigide.

MISURE METZELER MCE 6 DAYS EXTREME

La gamma di pneumatici Metzeler MCE 6 Days Extreme comprende un’ampia varietà di specifiche pensate per le diverse applicazioni enduro e che consentono ai motociclisti di trovare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze. Lo pneumatico anteriore è disponibile in diverse misure e in tre versioni: standard, soft e super soft. Il posteriore è disponibile in 9 misure suddivise tra cinque differenti versioni: standard, medium, soft, super soft e la nuova extra soft.