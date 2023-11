OSRAM presenta NIGHT BREAKER LED: le lampade moto legali

OSRAM ha presentato la rivoluzionaria gamma di lampade LED omologate per moto e legali su tutte le strade. Dopo aver presentato la gamma H7, H4 e W5W LED per auto, con le NIGHT BREAKER LED H4 per moto OSRAM offre anche agli motociclisti la possibilità di aggiornare il design e sostituire le tradizionali lampade alogene nel pieno rispetto delle normative stradali vigenti. Ecco i primi modelli di moto compatibili, caratteristiche e prezzo.

CARATTERISTICHE OSRAM NIGHT BREAKER LED H4 MOTO

Le lampade OSRAM NIGHT BREAKER LED H4 per moto emettono una luce bianca brillante con una temperatura di colore che raggiunge i 6.000 Kelvin. Rispetto alle lampade alogene tradizionali, queste lampade LED sono fino al 230% più luminose, riducendo l’abbagliamento del 50%, secondo le prime informazioni diffuse dall’azienda. Inoltre, grazie alla tecnologia LED avanzata (a Treviso c’è lo stabilimento di Ricerca, sviluppo e produzione OSRAM LED di cui parliamo in questo video) e un design appositamente progettato per resistere alle vibrazioni, offrono una maggiore durata, consumando fino al 55% di energia in meno rispetto alle controparti convenzionali. Su SicurAUTO.it abbiamo pubblicato il test delle OSRAM NIGHT BREAKER LED H4 omologate per la Jeep Renegade. Affinché siano legali su tutte le strade OSRAM ha omologato le lampade LED per specifici modelli di veicoli.

OMOLOGAZIONE OSRAM NIGHT BREAKER LED H4 MOTO

La gamma NIGHT BREAKER LED H4 per moto è stata omologata per una varietà di modelli prodotti da rinomati marchi del settore motociclistico, tra cui Kawasaki, BMW e KTM. Un elenco completo aggiornato costantemente delle moto compatibili è disponibile online sul sito OSRAM per agevolare la scelta dei clienti. L’elenco attuale delle compatibilità prevede i seguenti modelli di moto, per i quali bisogna verificare la marcatura di omologazione del proiettore seguendo le indicazioni fornite da OSRAM:

BMW G650, G650 GS, G650 Xmoto, G650 Xchallenge Megamoto, K100 RS/RT/LT, K1, K75, K1100 LT/RS;

G650, G650 GS, G650 Xmoto, G650 Xchallenge Megamoto, K100 RS/RT/LT, K1, K75, K1100 LT/RS; KAWASAKI NINJA 125 2018, NINJA 250SL 2014, NINJA 250R 2014, NINJA Z125 2018, VULCAN S 2015;

NINJA 125 2018, NINJA 250SL 2014, NINJA 250R 2014, NINJA Z125 2018, VULCAN S 2015; KTM 690 ENDURO R (KTM 690 LC4) 2019, 690 SMC R (KTM 690 LC4) 2019.

PREZZO OSRAM NIGHT BREAKER LED H4 MOTO

Il prezzo delle lampade NIGHT BREAKER LED H4 per moto è di 128,21 € (IVA esclusa), rappresentando un investimento conveniente per migliorare notevolmente l’esperienza di guida notturna. Bisogna considerare inoltre che è inclusa la garanzia di 4 anni (se l’installazione avviene in fai da te) o di 5 anni (se il montaggio viene eseguito n officina).