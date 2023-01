Moto e scooter potenzialmente a secco per due giorni a causa dell’ormai noto sciopero benzinai di gennaio 2023, proclamato dai principali sindacati di categoria per protestare contro le misure del Decreto trasparenza carburante, e in particolar modo contro l’obbligo di esporre il prezzo medio regionale accanto al prezzo effettivamente praticato. Ma quando inizia lo sciopero dei benzinai? Sono previsti orari diversi per autostrade e rete ordinaria.

SCIOPERO BENZINAI GENNAIO 2023: LE MOTIVAZIONI

Come detto, i rappresentanti dei distributori di carburante sono scesi sul piede di guerra principalmente per opporsi contro l’introduzione del cartello del prezzo medio regionale, voluto dal Governo come misura di trasparenza a seguito delle polemiche per l’aumento dei prezzi alla pompa registratosi dall’inizio di gennaio. Aumento che per i benzinai è stato causato dal pieno ripristino delle accise, ma che il Governo ha invece addebitato a condotte speculative dei distributori. Proprio per questo l’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha approvato un decreto-legge per garantire una maggiore trasparenza dei prezzi, con provvedimenti anche sanzionatori che hanno mandato su tutte le furie i benzinai. Alla fine l’opera di mediazione tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e i sindacati dei benzinai ha prodotto buoni risultati, con la modifica di alcune misure, ma non abbastanza per scongiurare lo sciopero di fine gennaio.

SCIOPERO BENZINAI GENNAIO 2023: QUANDO INIZIA LO STOP?

Lo sciopero dei benzinai di gennaio 2023 bloccherà i distributori per un totale di 48 ore consecutive (46 in autostrada) e riguarderà anche gli impianti self-service. Chi si sposta quotidianamente in moto o scooter è dunque invitato a fare rifornimento nei giorni precedenti. Saranno comunque assicurati i servizi minimi essenziali. Potrebbero restare aperti solamente i distributori self gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere. Ecco gli orari ufficiali dello sciopero:

dalle ore 19:00 del 24 gennaio 2023 alle ore 19:00 del 26 gennaio 2023 sulla rete ordinaria;

alle sulla rete ordinaria; dalle ore 22:00 del 24 gennaio 2023 alle ore 22:00 del 26 gennaio 2023 sulla viabilità autostradale.

SCIOPERO 24 – 26 GENNAIO 2023 DEI BENZINAI: TEMPI LUNGHI PER L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE MISURE

Occorre comunque specificare che, per effetto della pressione della protesta dei benzinai, tutte le nuove misure previste dal Decreto trasparenza (Dl 5/2023), a cominciare proprio dall’obbligo di esporre il prezzo medio regionale dei carburanti, non saranno applicate in tempi brevi. Il Governo ha infatti comunicato la decisione di attendere la conversione in legge del Dl 5/2023 per l’emanazione del necessario decreto di attuazione. Pertanto tutte le disposizioni del Decreto trasparenza sono sospese in attesa della conversione. Un passaggio che potrebbe procurare ulteriori cambiamenti alle nuove regole sulla trasparenza.