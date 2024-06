Test Lucchetto bici: ecco i migliori tra 15 modelli

In Svizzera, il furto di biciclette è un problema molto diffuso, con oltre 48.500 casi denunciati nel 2023. Probabilmente, il numero reale è ancora più alto se è vero che non tutti procedono a sporgere denuncia. Per contrastare questo fenomeno e garantire la protezione dei ciclisti, il Touring Club Svizzero (TCS) ha condotto un test su 15 diversi modelli di lucchetti per biciclette, valutandone l’efficacia e la resistenza. I risultati forniscono preziose indicazioni su quali lucchetti antifurto per bici offrono la migliore sicurezza, indipendentemente dal prezzo.

IL TEST LUCCHETTI BICI DEL TCS

Il test del TCS ha messo in luce come i lucchetti più massicci risultino generalmente più difficili da forzare. Utilizzando attrezzi come piedi di porco, tenaglie, smerigliatrici angolari e spray congelanti, è emerso che i modelli più costosi tendono ad offrire una maggiore resistenza, un po’ come per gli antifurto moto e scooter. Tuttavia, il prezzo non è sempre un indicatore di sicurezza. Ad esempio, il lucchetto a catena integrata “Evolution Series 4 1090” di Kryptonite si è distinto come il più sicuro, pur non essendo il più costoso. Questo dispositivo ha superato il test di scasso dimostrando un’elevata protezione sia del telaio che della ruota posteriore, un fattore cruciale per una sicurezza completa antifurto.

IL LUCCHETTO BICI PIU’ COSTOSO NON SEMPRE E’ MIGLIORE

Un’altra scoperta interessante del test è che un lucchetto sicuro non deve necessariamente essere costoso. Il modello “M-Wave B245“, un lucchetto a U dal costo di soli 13 franchi svizzeri (equivalenti a circa 13 euro), ha dimostrato un’ottima resistenza, richiedendo l’uso di una smerigliatrice angolare per essere forzato. Questo conferma che anche dispositivi economici possono offrire un buon livello di protezione. Inoltre, il lucchetto bici in tessuto di Tex-Lock ha mostrato un’eccellente resistenza, richiedendo oltre mezz’ora per essere forzato con diversi attrezzi e offrendo il vantaggio di non graffiare il telaio della bicicletta grazie alla sua superficie tessile. Va ricordato che l’antifurto per bici può essere utile anche per evitare il furto quando si trasporta la bici con l’auto.

LUCCHETTI BICI CON LA COMBINAZIONE: SCEGLIERE CON CAUTELA

Il test ha rivelato che i lucchetti a combinazione sono generalmente meno sicuri rispetto ai modelli a chiave. Due dei lucchetti a combinazione testati sono stati aperti senza l’uso di attrezzi, mentre solo tre su dodici modelli a chiave hanno subito la stessa sorte. Tuttavia, i lucchetti a combinazione complessi e più robusti possono comunque rallentare anche per i ladri più esperti.

Clicca l’immagine qui sotto per vedere i risultati in dettaglio dei lucchetti per bici testati dal TCS.