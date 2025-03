Immatricolazioni moto a -21%, ANCMA: “è l’effetto fine serie”

Il mercato delle due ruote in Italia ha registrato una significativa flessione anche a febbraio 2025, con un calo complessivo delle immatricolazioni del 20,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA), bisogna rimediare in fretta con l’apertura del portale di prenotazione incentivi per veicoli elettrici. Questo decremento segue infatti la tendenza negativa già registrata a gennaio, quando la contrazione è stata del 14,4%, sempre per effetto dell’entrata in vigore della norma Euro 5+.

CAUSE DEL CALO DI IMMATRICOLAZIONI SECONDO ANCMA

Secondo l’ANCMA, la flessione delle vendite di veicoli a due ruote è attribuibile all’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, dello standard Euro 5+ per i motocicli di nuova immatricolazione. Questa normativa ha portato a un boost delle vendite a dicembre 2024, che altrimenti non sarebbero stati in regola dal nuovo anno per l’immatricolazione.

I concessionari hanno beneficiato per poco di questo boost e i molti consumatori hanno anticipato l’acquisto, causando un “effetto fine serie” che ha influenzato negativamente le vendite delle Euro 5+. “Questo fenomeno ha portato a un surplus di vendite a dicembre 2024 e continuerà verosimilmente a influire sull’andamento del mercato nei primi mesi dell’anno”, ha commentato Mariano Roman, presidente di Confindustria ANCMA.

IMMATRICOLAZIONI MOTO, SCOOTER E CICLOMOTORI A FEBBRAIO 2025

Vediamo come è andato a febbraio il mercato delle due ruote in sintesi:

Moto : il segmento delle moto ha subito la contrazione più marcata , con una diminuzione del 28,25% e 9.507 unità immatricolate.

: il segmento delle moto ha subito la , con una diminuzione del immatricolate. Scooter : le immatricolazioni degli scooter hanno registrato una flessione del 12,13% , con 12.240 veicoli venduti.

: le immatricolazioni degli scooter hanno registrato una , con venduti. Ciclomotori: questo segmento ha subito un calo del 40,34%, con appena 738 unità immatricolate. In realtà un segmento che in calo tendenziale da molti mesi, a prescindere dall’Euro 5+;

IMMATRICOLAZIONI A DUE RUOTE GENNAIO-FEBBRAIO 2025

Nel primo bimestre del 2025, il mercato delle due ruote ha registrato un calo complessivo del 18,02%, con 40.592 unità vendute. Nello specifico le moto hanno subito una flessione del 27,22% (16.473 unità), gli scooter del 7,44% (22.796 unità) e i ciclomotori del 41,23% (1.323 unità).

MERCATO ELETTRICO: QUADRICICLI RESISTONO SOLO NEL BIMESTRE

l settore delle due ruote elettriche segna un calo del 18,58% a febbraio 2025, con solo 574 unità immatricolate: una contingenza presumibilmente legata alla mancata riattivazione del portale ministeriale per gli incentivi. Questa situazione ha influito anche sul mercato complessivo del primo bimestre, che chiude con una contrazione del 19,62% e 856 mezzi venduti.

Anche i quadricicli subiscono un’inversione di tendenza rispetto al positivo avvio d’anno, registrando una flessione del 25,37% e 1.194 unità immatricolate. Tuttavia, il dato cumulato rimane in segno positivo con un incremento del 3,71% e 2.657 mezzi venduti. Il presidente di ANCMA, Roman ha sollecitato: “Bene gli incentivi sugli elettrici, ma riaprire subito il portale concessionari per favorire applicazione ordinata della norma”.