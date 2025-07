Antifurto moto e scooter: 5 consigli sulla scelta

Meccanico, elettronico o connesso: ecco i consigli per non farsi rubare la moto o lo scooter e le dritte sull’acquisto dell’antifurto più adatto. Il miglior antifurto per moto e scooter è scegliere bene dove parcheggiare. In assenza di un’area sorvegliata, i luoghi migliori sono quelli affollati e luminosi, in zone di passaggio o sotto telecamere di sorveglianza – approfondisci qui anche come non farsi rubare l’auto in vacanza. Ma in qualunque caso, è sempre bene affidarsi anche a uno o più tipi di antifurto. Nei prossimi paragrafi vediamo quali sono le soluzioni più diffuse, con i link agli antifurto moto e scooter in vendita su Amazon a prezzi scontati, per facilitarvi l’acquisto. Vi ricordiamo però che potete acquistare il prodotto della marca che preferite.

CATENA E LUCCHETTO COME ANTIFURTO MOTO: QUANTO E’ DAVVERO EFFICACE?



La catena con lucchetto per moto resta la regina degli antifurto, ma bisogna usarla bene, assicurandola a qualcosa di solido. Se non si può, il primo trucco è di bloccarla alla catena di un’altra moto. Attenzione a non bloccare l’altra moto: il proprietario deve poter liberare in qualunque momento la sua moto. Uniti insieme, i due veicoli saranno inamovibili. Se l’altro biker volesse andare via, gli basterà sbloccare la sua catena.

Come comprare una buona catena antifurto? Un buon sistema ha anelli da almeno 12 mm di diametro e visto che le tenaglie tagliano meglio le sezioni tonde, scegliete catene di sezione quadrata o esagonale. I materiali migliori sono l’acciaio al manganese o la lega acciaio-nichel-cromo-molibdeno. Importante la guaina, che non solo protegge la moto, ma si deforma sotto l’azione delle tenaglie, ostacolando il taglio degli anelli. Queste sono le caratteristiche chiave delle migliori catene antifurto sul mercato.

Se la vostra catena non ha la chiusura integrata, il secondo trucco consiste nel non unire i capi della catena al lucchetto, ma infilare l’anello di un’estremità in quello dell’estremità opposta e poi chiudere il primo nel lucchetto lucchetto. Si impedisce così al ladro di infilare una leva nell’anello finale e farlo saltare. L’ultimo trucco per la catena, è agganciarla in modo che non possa toccare terra. Il suolo è il punto fermo sul quale il ladro fa leva o picchia con il martello per spezzare la catena.

QUALE BLOCCA DISCO COME ANTIFURTO MOTO E SCOOTER?

Tra i tipi di antifurto per moto e scooter, il blocca disco ha un limite: non immobilizza davvero la moto. Per questo motivo, alcune case hanno lanciato dei blocca disco di nuova generazione, con allarmi acustici, per integrarli con la sicurezza meccanica di una buona catena (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). In questo caso il trucco è montarlo sulla ruota posteriore, per rendere il mezzo più difficile da spostare per rendere il mezzo più difficile da muovere.

Come scegliere il blocca disco più efficace? Anzitutto preferiamo le forme tondeggianti: un dispositivo senza facce dritte, rende più difficile usare una leva per manometterlo. Un secondo fattore è il materiale, che in un blocca disco solido deve essere di acciaio cementato o temprato. La dimensione del perno è fondamentale, ma deve essere anche adatto alla forma dei dischi e dei cerchi. Infine è sempre consigliabile installare un sistema di blocco sulla corona della trasmissione, che è più solida del disco freno. In tal caso anche un grosso lucchetto tradizionale può sostituire tranquillamente il blocca disco, ma rinunciando alla funzione di allarme acustico.

ANTIFURTO BLOCCA RUOTA MOTO E SCOOTER

Mentre i lucchettoni ad arco sono ormai passati in disuso, un buon sistema antifurto moto recente, ma molto valido, si sta diffondendo tra gli scooteristi: il bloccaruota. Si stratta di un pistone con serratura, fissato in maniera solidale con il forcellone della sospensione posteriore. Per ora viene prodotto in maniera semi artigianale da produttori locali, più che altro per gli scooter ed ha una funzionalità simile a quella dei blocca disco tradizionali, con il vantaggio della maggiore praticità. Un sistema del genere potrebbe interessare alle case motociclistiche , che potrebbero integrarlo sul veicolo, ma i produttori di moto non hanno mai combattuto sul serio il fenomeno dei furti.

LOCALIZZATORE GPS ANTIFURTO MOTO

Gli antifurto moto e scooter con il telecomando, non hanno mai convinto i motociclisti, negli ultimi anni, però, abbiamo assistito all’invasione dei localizzatori satellitari per moto, che rendono la moto recuperabile dopo il furto. La tecnologia ha diversificato molto il mercato con tanti tracker GPS che si affiancano alle scatole nere offerte da alcune compagnie di assicurazione.