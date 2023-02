Castrol presenta Act>Evo: +50% di protezione in avviamento

L’olio lubrificante per moto ha caratteristiche molto più stringenti rispetto a quello utilizzato per le auto, ci sono molte differenze che spieghiamo in questo articolo. Ecco perché l’evoluzione dei lubrificanti per motocicli non si ferma mai e la ricerca punta a migliore le prestazioni nelle fasi più critiche del funzionamento del motore. Così afferma Castrol che ha presentato il nuovo olio lubrificante moto Act>evo. Ecco cosa cambia.

OLIO MOTO CASTROL ACT>EVO 4T: COSA CAMBIA

Castrol ha rinnovato l’olio Act>evo, un lubrificante per moto sviluppato per ottimizzare la protezione del motore più a lungo e le proprietà lubrificanti. Il nuovo lubrificante – secondo l’azienda – contiene molecole Actibond che aderiscono ai componenti interni del motore e ne assicurano una protezione che si protrae durante la marcia e oltre, dalla fase di avviamento a quando il motore è in funzione, fino anche a motore spento.

CASTROL ACT>EVO 4T: PIU’ PROTEZIONE NELLE FASI CRITICHE DEL MOTORE

La nuova formulazione dell’olio moto Castrol Act>evo migliora la protezione contro l’usura del motore del 50% nelle fasi di avviamento di avviamento, spiega l’azienda in un comunicato stampa. Inoltre:

previene l’accumulo di depositi;

migliora la pulizia del motore durante il suo funzionamento;

protegge il motore dalla corrosione, anche quando il motore è spento.

“Act>evo, va ad arricchire la nostra attuale gamma di lubrificanti dedicati alle moto ed è frutto di una scrupolosa attività di test interni e di settore volti a sviluppare un prodotto capace di soddisfare rigorosi criteri di performance e di offrire una protezione superiore del motore”, ha dichiarato Samit Mehrotra, Global Brand Director MCO di Castrol.

CASTROL ACT>EVO 4T 10W40 E 20W50

L’olio moto Castrol Act>evo 4T 10W-40 è disponibile al pubblico in confezioni da 4 litri, mentre il fusto da 60 litri è destinato alle officine e all’uso professionale. È adatto a tutti i motori di motocicli a quattro tempi per i quali sono raccomandate le specifiche API SL (anche inferiori) e/o JASO MA2. Castrol Act>evo 4T 20W-50 è disponibile solamente in confezioni da 60 litri, ad uso professionale, ed è adatto a tutti i motori di motociclette a quattro tempi per cui si raccomandano le specifiche API SL e/o JASO MA2.