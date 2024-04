Motorparts e Assoricambi: la partnership sull’aftermarket due ruote

Motorparts, una consociata di LKQ RHIAG e specialista nell’offerta di ricambi e accessori per il mondo delle due ruote, e il Consorzio Asso Ricambi, noto per riunire ricambisti del settore dell’aftermarket automobilistico in Italia, hanno annunciato una partnership commerciale destinata a ridefinire il panorama della fornitura di ricambi e accessori per la mobilità a due ruote.

MOTORPARTS: ECCELLENZA NEL SETTORE DELLE DUE RUOTE

Motorparts, con sede a Lippo di Calderara di Reno, rappresenta una costola di Motori Minarelli, un’iconica azienda nel panorama del motociclismo italiano. Grazie alla sua struttura di 15.000 metri quadrati che comprende uffici, reparto R&D e magazzino, l’azienda distribuisce i suoi prodotti in Italia e all’estero, servendo oltre 1.000 clienti in 40 Paesi con un servizio rapido e preciso.

ASSO RICAMBI: DALLE 4 ALLE 2 RUOTE

Dall’altra parte, Asso Ricambi, con 115 aziende associate sparse per l’Italia, si impegna a garantire la massima soddisfazione dei propri membri attraverso l’offerta di condizioni commerciali vantaggiose, programmi e servizi esclusivi, nonché un ampio pannello di fornitori di fiducia.

DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA: DAI RICAMBI ALLE BICI ELETTRICHE

Questo accordo con Motorparts amplia ulteriormente il ventaglio di opportunità per gli associati di Asso Ricambi, consentendo loro di accedere a una vasta gamma di prodotti a condizioni preferenziali tramite la piattaforma e-commerce Motorparts.

L’accordo non riguarda solamente la fornitura di parti di ricambio, ma include anche accessori per i motociclisti, come una gamma completa di caschi di alta qualità e accessori per bici elettriche.

Giampiero Pizza, Direttore Generale di Asso Ricambi, ha espresso entusiasmo: “Da oggi, grazie alla partnership con Motorparts, ampliamo il pannello fornitori Asso Ricambi con prodotti afferenti al mondo moto e accessori, che consentiranno ai nostri Associati di espandere le opportunità di business in un interessante segmento e a noi come Consorzio di configurarci sempre di più come un provider di soluzioni di mobilità, a due e a quattro ruote”.

Marzia Castellani, AD di Motorparts e Direttore Commerciale di LKQ RHIAG ha commentato: “L’accordo tra la nostra consociata Motorparts e il Consorzio Asso Ricambi si inscrive in una più ampia progettualità multi-canale e multi-segmento del nostro gruppo, orientato a proporre un’offerta a 360 gradi di prodotti e servizi per la mobilità”.