Piaggio, l’iconico marchio italiano fondato nel 1884, escludendo la Vespa che ormai fa storia a sé, ha in listino una gamma composta da sei modelli di scooter, tra cui l’elettrico 1. Le moto della casa di Pontedera sono sempre tra le più vendite in Italia, e non solo, ma quanto costa il Piaggio più economico? Con le offerte della casa e gli incentivi moto i prezzi degli scooter non sono altissimi, andiamo a vedere.

LISTINO PIAGGIO 2024

Attualmente Piaggio ha in listino gli scooter Beverly, Liberty, Medley, MP3, Piaggio 1 e Zip. Ecco i prezzi:

Zip : due versioni 50 cc a partire da 2.099 euro;

: due versioni 50 cc a partire da 2.099 euro; Liberty : sei versioni 50, 125 e 150 cc a partire da 2.599 euro;

: sei versioni 50, 125 e 150 cc a partire da 2.599 euro; Piaggio 1 elettrico : quattro versioni a partire da 2.899 euro;

: quattro versioni a partire da 2.899 euro; Medley : quattro versioni 125 e 150 cc a partire da 3.799 euro;

: quattro versioni 125 e 150 cc a partire da 3.799 euro; Beverly : sei versioni 300 e 400 cc a partire da 5.599 euro;

: sei versioni 300 e 400 cc a partire da 5.599 euro; MP3: sei versioni 300, 400 e 500 cc a partire da 7.099 euro.

Il Piaggio più economico in assoluto è dunque lo Zip 50 che costa 2.099 euro. Il Piaggio 125 più economico è il Liberty 125 che costa 2.999 euro, a differenza del Medley che parte da 3.799 euro. Beverly e MP3 sono di fascia più alta. Tuttavia, applicando l’Ecobonus statale con rottamazione, lo scooter elettrico Piaggio 1 può costare meno di tutti (vedi ultimo paragrafo).

OFFERTE PIAGGIO DEL MESE PIAGGIO

A maggio 2024 grazie alla promozione Piaggio Urban Days l’intera gamma viene proposta a prezzi ribassati o con altri vantaggi. Ecco il dettaglio delle offerte:

Piaggio Liberty, Medley e Beverly in vendita a partire da 1.500 euro con finanziamento DreamRide e gamma MP3 con finanziamento agevolato DreamRide Now. In più 400 euro di vantaggi per chi acquista uno scooter della gamma Liberty e Medley, 500 euro per chi acquista Beverly 300/400 S uno scooter della gamma MP3 e 700 euro per chi acquista Beverly 300/400.

L’importo del bonus può essere riconosciuto attraverso varie possibilità, anche combinate tra loro, come ad esempio uno sconto sull’acquisto di accessori, l’abbuono delle spese di immatricolazione moto, l’assicurazione compresa nel prezzo oppure un contributo sul prezzo di listino.

PIAGGIO CON GLI INCENTIVI MOTO 2024

Grazie agli incentivi moto 2024, sia quelli vecchi che quelli nuovi di prossima attivazione, gli scooter elettrici della gamma Piaggio 1 possono beneficiare di un contributo statale fino al 40% del prezzo di listino del veicolo, Iva esclusa. Di conseguenza:

in caso di i ncentivi con rottamazione Piaggio 1 costa a partire da 1.949 euro e Piaggio 1 Active a partire da 2.419 euro .

Piaggio 1 costa a partire da e Piaggio 1 Active a partire da . senza rottamazione Piaggio 1 costa a partire da 2.186 euro e Piaggio 1 Active costa a partire da 2.714 euro.

Questi prezzi non includono eventuali spese accessorie come, ad esempio, immatricolazione, messa su strada e accessori del veicolo.

La rottamazione deve riguardare veicoli di proprietà del beneficiario dello sconto da almeno 12 mesi, o di un suo familiare convivente, immatricolati in Italia e di classe Euro 0, 1, 2, 3.