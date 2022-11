Givi ad Eicma: tante novità per festeggiare i 45 anni dell’azienda

Novità 2022 – 2023 Givi ad Eicma per la sicurezza e il comfort: il casco Givi 50.9 Enigma e le borse morbide da viaggio in moto

Ad Eicma 2022 Givi porta molte novità della gamma accessori moto e abbigliamento ma apre anche i festeggiamenti che celebrano i 45 anni dell’azienda il prossimo anno. Allo stand Givi la passione per le moto e la continua innovazione che fa parte della filosofia aziendale l’abbiamo percepita anche chiacchierando con i tecnici. Tra alcuni mesi dovrebbe arrivare l’attesa integrazione alla norma ECE 22.06 per quanto riguarda le caratteristiche degli interfoni che si possono installare all’interno del casco e Givi ci è sembrata una delle aziende pronte al via, con una gamma completa di caschi già omologati 22.06. Ecco le principali novità Givi ad Eicma 2022.

CASCO MOTO GIVI 50.9 ENIGMA

Il casco moto Givi 50.9 Enigma è il nuovo integrale sviluppato nella tradizionale ricerca della migliore sicurezza abbinata al comfort di guida. La calotta è realizzata in tecnopolimero, ma in tre dimensioni per migliorarne la vestibilità dalla taglia XS alla XXL senza compromessi su protezione e design. L’aerazione del casco avviene tramite le prese d’aria superiori e sulla mentoniera e due estrattori posteriori (ci sono anche paravento e paranaso) come sugli altri caschi Givi. E’ già omologato secondo la direttiva ECE 22.06. Sono inclusi nella confezione:

– la lente Pinlock Max-Vision che offre maggiore visibilità perché è più estesa rispetto a quella di dimensioni standard;

– il visierino interno parasole fumé;

– la lente antigraffio;

– la visiera speciale aggiuntiva.

Il casco Givi 50.9 Enigma è disponibile in 3 varianti con diversi contrasti di colori al prezzo consigliato di 229 euro.

BORSA MOTO GIVI GRT24 VERSATILE E PRATICA

La borsa moto Givi GRT24 da 12 lt è una delle novità per i mototuristi che amano anche l’off-road. E’ versatile, cioè può essere montata sulla sella oppure trovare altra collocazione tramite il kit di montaggio Givi Canyon-Base GRT721, la base universale per il fissaggio di borse morbide. Si può anche montare sulle valigie in alluminio tramite cinghie poiché è realizzata in TPU 840D ad alta tenacità con rinforzi e saldature ad alta frequenza. L’assenza di cuciture assicura un grado di impermeabilità IPX5: resiste a forti piogge e condizioni estreme di viaggio. Le altre caratteristiche della borsa Givi GRT24 sono:

– sistema di chiusura impermeabile roll top;

– spallaccio e maniglie ergonomiche per il trasporto a mano;

– stampe rifrangenti per una maggiore visibilità;

– cinghie regolabili con sistema chiusura cam-buckle duraflex che aiutano a mantenere la corretta tensione;

– prezzo consigliato: 109 euro.

BORSA MOTO GIVI GRT723 PER VIAGGI E OFF-ROAD

La borsa moto Givi GRT723 da 40 lt è pensata per un utilizzo alternativo al bauletto posteriore su moto enduro-off road. E’ dotata di sistema di aggancio/sgancio MONOKEY e realizzata in Poliestere 1200D W/R ad alta tenacità con inserti in Hypalon e fondo in Polietilene termoformato. Caratteristiche che assicurano alta resistenza ai raggi UV e robustezza. Le altre dotazioni principali sono:

– chiusura impermeabile roll-top;

– doppio accesso grazie alle aperture ai lati;

– sacco interno giallo fluo waterproof con impermeabilità IPX5 resistente a forti piogge e condizioni estreme;

– 4 punti di compressione del carico;

– cinghie con speciali fibbie cam buckle per garantire la tenuta della tensione;

– cinghie con chiusura a strappo alle estremità;

– patella con tasca in rete in pvc e asole per sistema M.O.L.L.E per il fissaggio rapido di diversi accessori;

– maniglia ergonomica frontale;

– stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità;

– prezzo consigliato 299 euro.