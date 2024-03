Immatricolazioni moto e scooter: +20% a febbraio

Dopo un inizio del 2024 contrassegnato da una certa incertezza, il mercato delle due ruote a motore (moto, scooter e ciclomotori) in Italia ha dimostrato un ritrovato vigore nel mese di febbraio, secondo quanto riportato dall’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA). I dati, diffusi indicano un aumento significativo delle vendite, con +19,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, totalizzando oltre 28.000 veicoli immatricolati. Vediamo i dati in dettaglio.

IMMATRICOLAZIONI MOTO, SCOOTER E CICLOMOTORI CON SEGNO +

Analizzando nel dettaglio i dati delle immatricolazioni moto, scooter e ciclomotori di febbraio, emerge un aumento del 19,89% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un totale di 28.401 unità immatricolate. Tra le specifiche categorie, gli scooter hanno registrato una performance particolarmente brillante, con una crescita del 23,05%, totalizzando 13.924 veicoli immatricolati, seguiti dalle moto con un aumento del 17,5% e 13.241 unità immatricolate. Dopo tre mesi consecutivi di calo, anche i ciclomotori tornano in positivo, registrando un aumento del 11,96% e 1.236 veicoli immessi sul mercato.

“Se confrontato poi con un febbraio 2023 già positivo, questi dati – ha dichiarato Mariano Roman Presidente dell’ANCMA – rappresentano un risultato molto significativo e ci dicono ancora una volta di come le due ruote a motore, per passione e per mobilità, abbiano assunto un ruolo di assoluta rilevanza. Anche per questo auspichiamo di incontrare presto il Governo per confrontarci su alcune istanze e misure, che permetterebbero strategicamente di rafforzare un comparto trainante”.

IMMATRICOLAZIONI MOTO, SCOOTER E CICLOMOTORI DA INIZIO ANNO

Guardando al primo bimestre del 2024, l’andamento positivo di febbraio ha contribuito a riportare il mercato cumulato con il segno + accompagnato dalla crescita del 9,97% e un totale di 49.494 mezzi immatricolati. Gli scooter continuano a trainare il mercato con una crescita dell’11,72%, totalizzando 24.623 unità immatricolate, seguiti dalle moto con un aumento del 9,02% (22.624 unità) e dai ciclomotori con un incremento del 1,44% (2.247 unità vendute).

MERCATO SCOOTER ELETTRICI A FEBBRAIO 2024

Tuttavia, il mercato dei veicoli elettrici a due ruote rimane in negativo, registrando una flessione del 16,86% rispetto a febbraio 2023. Nonostante ciò, è evidente una ripresa rispetto al mese precedente grazie agli incentivi statali moto e scooter, con il mercato dei veicoli a zero emissioni che si assesta a 700 unità. Gli scooter elettrici hanno registrato una diminuzione del 20,15%, totalizzando 420 unità immatricolate. Tuttavia, la performance negativa di gennaio e febbraio ha portato a una flessione annua del 38,19%, con un totale di 1.057 unità vendute.