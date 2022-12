Incentivi moto e bici elettriche Genova 2022, 2023 e 2024

Alla scoperta degli incentivi moto e bici elettriche a Genova nel 2022, 2023 e 2024: quasi 20 milioni a disposizione di cittadini privati e imprese

Privati, lavoratori autonomi e micro, piccole e medie imprese di Genova che utilizzano per svago o per lavoro veicoli a due ruote possono richiedere gli incentivi moto e bici elettriche nel triennio 2022, 2023 e 2024. La misura fa parte del ‘Bando per la realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità dell’aria’ pubblicato dal Comune ligure e può contare su una dotazione complessiva di oltre 18 milioni di euro.

INCENTIVI MOTO E BICI ELETTRICHE GENOVA: AMMONTARE DELLO SCONTO E COSA SI PUÒ ACQUISTARE

L’iniziativa consente di acquistare veicoli di qualsiasi tipo purché a basso impatto ambientale, quindi anche automobili e vetture commerciali (per le quattro ruote approfondisci qui), previa rottamazione di un mezzo inquinante. Tuttavia l’obbligo di rottamazione non è richiesto se si acquistano bici elettriche. Ecco il dettaglio degli incentivi per moto ed e-bike:

– sconto di 800 euro per l’acquisto di ciclomotori e motoveicoli ibridi o elettrici delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e da parte di cittadini privati, lavoratori autonomi con partita IVA, MPMI ed enti del terzo settore, con la contestuale rottamazione di mezzi inquinanti.

Per mezzi inquinanti si intendono quelli bloccati dalle vigenti ordinanze di limitazione del traffico e da quella di prossima adozione nella città di Genova.

– sconto di 800 euro per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita (e-bike), sempre da parte di cittadini privati, di lavoratori autonomi con partita IVA, delle MPMI e degli enti del terzo settore, senza obbligo di rottamazione;

– e infine uno sconto di 800 euro per l’acquisto di cargo-bike a pedalata assistita o trazione elettrica da parte di lavoratori autonomi con partita IVA, MPMI ed enti del terzo settore, senza obbligo di rottamazione.

Per gli incentivi di Genova sono disponibili 18 milioni 162 mila e 500 euro divisi in tre annualità, fino a esaurimento dei fondi:

– 3.100.000 nel 2022 (per gli acquisti dall’1/6 al 31/12/2022);

– 6.137.500 nel 2023 (per gli acquisti dall’1/1 al 31/12/2023);

– 8.925.000 nel 2024 (per gli acquisti dall’1/1 al 31/12/2024).

INCENTIVI MOTO E BICI ELETTRICHE GENOVA: REQUISITI NECESSARI

Per accedere agli incentivi occorre rientrare in una delle seguenti categorie:

– i cittadini privati residenti nel Comune di Genova da 3 mesi dalla data di presentazione della domanda;

– le micro, piccole e medie imprese (MPMI), lavoratori autonomi con partita IVA ed enti del terzo settore con sede legale e operativa a Genova.

– i tassisti con licenza rilasciata dal Comune di Genova e le imprese di noleggio con conducente (NCC) con sede e unità legale a Genova.

Gli incentivi Genova, con procedura a sportello fino a esaurimento fondi, prevedono la concessione di un contributo per l’acquisto di veicoli nuovi, di prima immatricolazione (no km 0). Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti del terzo settore possono usufruire degli incentivi, a fondo perduto, per acquistare fino a 5 veicoli.

La domanda per gli incentivi può essere presentata accedendo con le proprie credenziali SPID alla piattaforma online disponibile sul sito smart.comune.genova.it/ecoincentivi2022 (di prossima attivazione). Tra la documentazione da caricare dev’esserci la copia di acquisto del mezzo e la copia del certificato di rottamazione del precedente veicolo (questo non serve per le e-bike).

Il beneficiario del contributo è tenuto a detenere la moto o la bici elettrica acquistata per un periodo minimo di 3 anni. Sono categoricamente esclusi dagli incentivi gli acquisti di monopattini elettrici e di veicoli similari come hoverboard, segway e monowheel.

INCENTIVI GENOVA MOTO ED E-BIKE: CATEGORIE DEI VEICOLI

Ricordiamo che in base alla classificazione dell’articolo 47 del Codice della Strada le categorie di ciclomotori e dei motocicli interessati dagli incentivi di Genova corrispondono ai seguenti veicoli.

– L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. E la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

– L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. E la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

– L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria L1e;

– L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc. O la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

– L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc. O la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

– L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici; la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h; e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata. O la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna. O la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

– L7e: quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici. E la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.